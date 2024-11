Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Barbara Reeder.

9:58 Uhr Deutschland und die Welt Ein Blick auf die Nachrichten aus aller Welt: Seit 4 Uhr gestern Morgen gilt die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon. Bisher scheint sie weitgehend zu halten. Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz soll es jedoch kleinere Verstöße gegeben haben. In der Ukraine kommt es nach massiven Angriffen auf die Energie-Infrastruktur in vielen Teilen des Landes zu Stromausfällen. Nach Angaben der ukrainischen Behörden griff Russland gezielt mit Drohnen und Raketen an. Explosionen wurden aus Kiew, Charkiw, Riwne, Chmelnyzkyj, Luzk und vielen anderen Städten in der Mitte und im Westen der Ukraine gemeldet.

9:50 Uhr Voting: Mehrheit der Stimmen will nicht nur digitale Anzeigetafeln Ich hatte euch ja gefragt, wie ihr es findet, dass die Bahn die Ankunftspläne an Bahnhöfen abschaffen will. Erstmal vielen Dank für die rege Teilnahme. Die Antwort, dass es nicht so gut ist, wenn alles nur noch digital läuft, bekam mehr als 50 Prozent der abgegebenen Stimmen. Rund 22 Prozent stimmten zu, dass sie überflüssig sind und knapp 14 Prozent stimmten dafür, dass auch die gelben Abfahrtspläne abgeschafft werden sollten. Über 7 Prozent bedauern die Abschaffung und knapp 5 Prozent halten sie für gut, um Papier zu sparen. Die Abstimmung ist zwar nicht repräsentativ, aber spannend, dass doch sehr viele sich dagegen aussprechen, dass es nur noch digitale Anzeigetafeln gibt.

9:48 Uhr Schwerer Unfall bei Heilbronn: Kreisstraße gesperrt Zwischen dem Heilbronner Stadtteil Biberach und Untereisesheim (Kreis Heilbronn) hat es am Donnerstagmorgen einen schweren Unfall gegeben. Eine Person wurde laut Polizei im Auto eingeklemmt und schwer verletzt. Die Kreisstraße ist derzeit voll gesperrt und es kommt zu starken Verkehrsbehinderungen. Sendung am Do. , 28.11.2024 9:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

9:30 Uhr Ifo-Institut: Unternehmen stellen weniger ein Auch wenn Unternehmen mehr Geld in Forschung stecken - die Aussichten am deutschen Arbeitsmarkt sind schlechter geworden: Das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Beschäftigungsbarometer ist im November auf den niedrigsten Stand seit Sommer 2020 gefallen, wie die Wirtschaftsforscher mitteilten. Der Rückgang fiel auf Monatssicht mit 0,2 Punkten auf 93,4 zwar eher gering aus, es war aber das sechste Minus in Folge. "Immer mehr Unternehmen stoppen Neueinstellungen", so der Leiter der Ifo-Umfrage. "Zudem diskutieren sie immer häufiger über einen Abbau von Arbeitsplätzen."

9:11 Uhr Deutsche Unternehmen investieren Rekordsumme in Forschung und Entwicklung Unternehmen in Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben als je zuvor. In die firmeneigene Forschung investierten die Unternehmen rund 89 Milliarden Euro. Das waren 8,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Ein Sprecher des Deutschen Stifterverbands, der die Zahlen herausgegeben hat, sagte, die Investitionen zeigten das ernsthafte Bemühen der Unternehmen, verlorenen Boden gutzumachen und sich dem globalen Wettbewerb zu stellen. Sendung am Do. , 28.11.2024 8:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

9:06 Uhr Gedenken an die Freiburger Bombennacht 1944 In Freiburg wurde gestern an die Bombennacht vor 80 Jahren erinnert. Beim größten Bombenangriff auf die Stadt im Zweiten Weltkrieg kamen 2.800 Menschen ums Leben. Große Teile des Stadtzentrums wurden zerstört. Der Angriff am 27. November 1944 begann abends kurz vor 20 Uhr. Zum Gedenken fand um 20 Uhr ein Gottesdienst im Münster statt. Das Freiburger Wahrzeichen wurde damals nur knapp von den Bomben verfehlt.

8:58 Uhr Cannabis-Teillegalisierung: Änderungen am Gesetz gefordert Cannabis ist noch nicht lange zumindest teilweise legal, aber nach wie vor gibt es reichlich Diskussionen darum. Die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges fordert Änderungen am Gesetz und will gemeinsam mit Berlin auf der heutigen Justizministerkonferenz den Antrag stellen, verdeckte Ermittlungen wieder zuzulassen. Auch manche Krankenhäuser sehen Probleme: In den Notaufnahmen im Caritas-Krankenhaus Bad Mergentheim und im Krankenhaus Tauberbischofsheim sind die Behandlungen wegen Cannabis-Konsums leicht gestiegen. Vom Krankenhaus Tauberbischofsheim heißt es zudem, dass die stationären Behandlungen wegen Cannabis-bedingter psychischer Störungen zugenommen haben. Baden-Württemberg Diskussionen über umstrittenes Gesetz Teillegalisierung von Cannabis: BW-Ministerin fordert Zulassung von verdeckten Ermittlungen Im April ist die Teillegalisierung von Cannabis in Kraft getreten. Nun gibt es wieder Diskussionen über das umstrittene Gesetz. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

8:38 Uhr Landwirtschaft in BW setzt weniger Pflanzenschutzmittel ein Landwirtinnen und Landwirte in Baden-Württemberg setzen weniger Chemie ein: Im Vergleich zu den Referenzjahren 2016 bis 2019 wurde der Einsatz chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel um 13 Prozent reduziert. Das zeigt ein Bericht zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln in Baden-Württemberg. Der Vorsitzende des Fachausschusses Pflanzenbau und nachwachsende Rohstoffe beim Landesbauernverband, Stefan Kerner, sagte, die Ergebnisse zeigen, dass die Landwirtschaft in BW auf dem richtigen Weg sei. Man setze mit dem Biodiversitätsstärkungsgesetz auf Kooperationen und Anreize statt pauschale Verbote, so Kerner. Das Biodiversitätsstärkungsgesetz ist seit Juli 2020 in Kraft und hat unter anderem das Ziel chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um 40 bis 50 Prozent zu reduzieren. Sendung am Mi. , 27.11.2024 19:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

8:29 Uhr Wirtschaftsvertreter kritisieren Vergrößerung des Landtags Die Zahl der Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg könnte durch die Wahlrechtsreform deutlich steigen. Auch Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft haben diese drohende Aufblähung kritisiert - darunter die Industrie- und Handelskammer (IHK), der Handwerkstag und der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB). Die IHK fordert beispielsweise ein "klares Bekenntnis zu schlanken Strukturen". Ob ein größerer Verwaltungsapparat zu einer besseren Qualität führt, dürfe bezweifelt werden, so die Hauptgeschäftsführerin der IHK Region Stuttgart, Susanne Herre. Mehr Abgeordnete bedeuten nicht nur zusätzliche Ausgaben, mehr Beamtenstellen und noch langsamere Prozesse, sondern mehr Staat sorge auch "immer für Kolbenfresser im Wirtschaftsmotor", so Hauptgeschäftsführer des Handwerktags, Peter Haas. Er fordert daher eine Begrenzung der Mandate. Kritisch äußerte sich auch der DGB: In Krankenhäusern, Kitas und auf Ämtern sei die Personallage stark angespannt. Ein deutlich größerer Landtag stünde dazu in einem starken Widerspruch, der nicht vermittelbar wäre. Mehr zur Kritik der Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter am XXL-Landtag lest ihr im Artikel: Baden-Württemberg Debatte um Wahlrechtsreform Kritik aus der Wirtschaft an drohender Aufblähung des BW-Landtags Die Zahl der Abgeordneten im Landtag von Baden-Württemberg könnte durch die Wahlrechtsreform deutlich steigen. IHK, Handwerk und DGB kritisieren das. Sendung am Mi. , 27.11.2024 16:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:57 Uhr Heilbronn wird Zweiter beim Wettbewerb um die "Grüne Hauptstadt Europas" Zum ersten Mal hat sich Heilbronn um den Titel als "Grüne Hauptstadt Europas" beworben - und musste sich dabei nur der portugiesischen Stadt Guimarães geschlagen geben. Das hat die Europäische Kommission gestern beim Finale des "Green Capital Award" in Valencia in Spanien bekanntgegeben. Viel Lob bekam Heilbronn für das Zusammenspiel der Umweltkonzepte, die Bürgerbeteiligung, das Abwassermanagement oder die Reduzierung von Müll, Lärm und Luftverschmutzung von der Jury. Nachholbedarf sieht sie bei den Grünflächen in der Innenstadt und beim Ausbau erneuerbarer Energien. Die Siegerstadt kann sich über 600.000 Euro Preisgeld freuen. Heilbronn Zum ersten Mal im Wettbewerb dabei Grüne Hauptstadt Europas: Heilbronn verpasst Sieg knapp Die Stadt Heilbronn hatte sich um den Titel "Grüne Hauptstadt Europas" beworben. Im Wettbewerb verpasste Heilbronn den Sieg knapp und wurde Zweiter. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4 Sendung am Do. , 28.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn

7:32 Uhr So ist die Lage auf den Straßen in Baden-Württemberg: Noch ist es recht ruhig auf den Straßen im Land. Von der A5 erreichen uns ein paar Meldungen: Auf der Strecke Richtung Karlsruhe steht zwischen Bad Krozingen und Freiburg-Süd ein defektes Fahrzeug. Ebenfalls Richtung Karlsruhe zwischen Kronau und Bruchsal sind aufgrund einer Baustelle nur zwei Spuren frei. Dort könnte es etwas länger dauern. Auf der A6 Heilbronn Richtung Nürnberg steht am Kreuz Weinsberg in der Überleitung zur A81 Richtung Würzburg ein defekter LKW auf dem Standstreifen. Die rechte Spur ist hier gesperrt. Alle aktuellen Meldungen für eure Strecke findet ihr jederzeit in der SWR Aktuell App und hier: Service Aktuelle Verkehrsmeldungen Infos zu Staus, Unfällen, Baustellen und Sperrungen auf Autobahnen und Bundesstraßen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz direkt aus der Verkehrsredaktion des SWR.

6:54 Uhr Weil am Rhein will größte ESC-Party im deutschen Grenzgebiet feiern Die Stadt Weil am Rhein will gemeinsam mit Vereinen ein großes Begleitprogramm zum "Eurovision Song Contest" im Mai bieten. Der ESC wird in Weils Schweizer Nachbarstadt Basel ausgerichtet. Gestern Abend hatte die Stadt interessierte Vereine und Kulturschaffende ins Rathaus eingeladen. Eine Woche lang soll in der südbadischen Grenzstadt gefeiert werden - bei fünf Konzerten mit Stars und drei Public Viewings zu den beiden Halbfinalen und dem großen ESC-Finale am 17. Mai. Die Konzerte mit bis zu 1.000 Fans sollen in einem großen Zelt im Weiler Rheinpark über die Bühne gehen. Sendung am Do. , 28.11.2024 6:30 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:37 Uhr So wird das Wetter heute in BW Das Sturmtief "Telse", das von den Niederlanden über Norddeutschland nach Polen zieht, schickt eine Kaltfront bis heute Mittag nach BW. Im Süden des Landes fällt am Vormittag noch Regen, oberhalb 700 bis 1.000 Meter kurzzeitig Schnee. Sonst bleibt es trocken, hin und wieder kommt die Sonne heraus. Die Temperaturen erreichen 5 bis 11 Grad. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,8 MB | MP4) Sendung am Mi. , 27.11.2024 18:00 Uhr, SWR Aktuell Baden-Württemberg, SWR BW

6:27 Uhr Bahn will Ankunftspläne in Schaukästen an Bahnhöfen abschaffen Ihr habt es vielleicht schon gehört - die weißen Pläne, auf denen die Ankunft der Züge steht, soll es ab dem 15. Dezember nicht mehr geben. "Reisende benötigen verlässliche Informationen in Echtzeit", heißt es von der Bahn als Begründung. Die Ankunftszeit und das Ankunftsgleis erfahre man am Bahnhof am zuverlässigsten über die Monitore, die Live-Ankunftstafeln oder die dynamischen Anzeiger direkt am Bahnsteig. Die gelben Pläne mit den Abfahrtszeiten soll es weiterhin geben. Die Abstimmung ist bereits beendet. Werdet ihr die weißen Pläne vermissen? Stimmt gerne mit ab. Ich finde es nicht gut, wenn alles nur über digitale Anzeigen läuft. 52,0%

Schade, damit stirbt ein bisschen Bahnhofsnostalgie. 7,6%

Die braucht keiner, denn die Züge kommen ja eh nicht planmäßig an. 21,7%

Gute Entscheidung - das spart Papier für die Bundestagswahl. 4,9%

Wegen mir könnten auch die gelben Abfahrtspläne weg. Ich informiere mich über die App und die Anzeigetafeln 13,7% Hinweis: Das Abstimmungsergebnis zeigt ein Meinungsbild unserer Nutzer*innen und ist nicht repräsentativ.

6:17 Uhr VfB blamiert sich bei Roter Stern Belgrad Der VfB Stuttgart war gestern Abend in der Champions League bei Roter Stern Belgrad zu Gast - und hat dort einen wenig glanzvollen Auftritt hingelegt. Trotz der frühen 0:1-Führung für den VfB in der 5. Minute durch Ermedin Demirović, mussten sich die Stuttgarter am Ende des Abends mit 5:1 geschlagen geben. Belgrad holte sich damit im fünften Spiel der Champions-League-Saison die ersten drei Punkte - Stuttgart bleibt weiterhin bei vier Punkten. Mehr zum Spiel gestern lest ihr im Sportschau-Artikel: Silas trifft und überragt VfB-Leihgabe leitet Stuttgarter Blamage in Belgrad ein Der VfB Stuttgart wurde in der Champions League von Belgrad für einen desaströsen Auftritt bestraft - besonders von einem alten Bekannten.

6:15 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Heilbronn wird heute Abend die 59. Württemberger Weinkönigin gewählt. Erstmals könnte sich auch eine männliche Weinhoheit den Titel schnappen. Der 1. FC Heidenheim empfängt heute Abend zum 4. Spieltag der Conference League den zweimaligen Champions-League-Sieger FC Chelsea. Anpfiff ist um 18:45 Uhr. Heute wird ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu Teilen der Strompreisbremse erwartet. Konkret ging es vor allem darum, ob Stromerzeuger sogenannte Überschusserlöse abschöpfen durften.