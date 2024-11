Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Tiana Zoric.

9:54 Uhr Mann ohne Gedächtnis aus Bodenseeregion wohl identifiziert Auf einer Obstplantage in Wasserburg im Kreis Lindau war im Oktober ein Mann aufgetaucht, scheinbar sein Gedächtnis verloren hatte. Laut Polizei konnte er sich weder an seinen Namen noch seine Herkunft erinnern. Nun wurde der Mann wohl identifiziert. Ersten Erkenntnissen nach stammt er wohl aus der Bodenseeregion. Mehrere Menschen hätten bei der Polizei angerufen und gesagt, dass sie mit dem Mann verwandt seien. Diese Hinweise werden nun überprüft. Der Mann könne sich weiterhin nicht an seine Vergangenheit erinnern, so die Polizei. Sendung am Di. , 26.11.2024 15:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

9:23 Uhr Bus auf A81 bei Sindelfingen fängt Feuer Auf der A81 ist am Morgen ein Linienbus in der Nähe von Sindelfingen (Kreis Böblingen) ausgebrannt. Das teilte die Polizei mit. Grund war vermutlich ein technischer Defekt. Obwohl der Bus bereits angefangen hatte zu brennen, sei der Busfahrer noch auf den Seitenstreifen gefahren und habe sich erst dann in Sicherheit gebracht, so ein Sprecher der Polizei. Der Bus brannte vollständig aus. Die A81 war daraufhin kurzzeitig voll gesperrt. Laut Informationen des SWR Verkehrsservice wurden die beiden linken Fahrsteifen wieder freigegeben.

9:15 Uhr Netzbooster kommt heute in Kupferzell an Eigentlich hätte er schon am Dienstag ankommen sollen, doch der Transport hat sich verzögert. Deswegen wird in Kupferzell im Hohenlohekreis nun heute der Transformator für den Batteriespeicher - den sogenannten Netzbooster - erwartet. Um 9:30 Uhr soll das riesige Bauteil vom Bahnhof Neu-Kupfer zum Umspannwerk Kupferzell transportiert werden. Mit dem Netzbooster sollen Schwankungen im Stromnetz ausgleichen werden können. Die Schwankungen im Netz entstehen, weil immer mehr Strom aus erneuerbaren Quellen wie Sonne und Wind ankommt - die liefern aber nicht immer gleich viel Energie. Kupferzell Schwertransport verzögerte sich Netzbooster: Riesentrafo erfolgreich in Kupferzell angekommen Wieder rollt ein Riese durch die Region. Der Transformator für den Netzbooster in Kupferzell ist nach einer Verzögerung am Mittwoch erfolgreich in Kupferzell im Umspannwerk eingetroffen. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mi. , 27.11.2024 7:30 Uhr, SWR4 BW Studio Heilbronn - Regionalnachrichten

8:39 Uhr Baiersbronner Bürgermeister kritisiert schnelle Nationalpark-Entscheidung Der Nationalpark Schwarzwald soll nach Plänen der grün-schwarzen Landesregierung größer werden. Der Bürgermeister in Baiersbronn im Kreis Freudenstadt, Michael Ruf (parteilos), hat wegen des schnellen Tempos Bedenken. Betroffene Menschen in einem Teil seiner Gemeinde müssten vorher befragt werden, so der Bürgermeister gegenüber der Deutschen-Presse-Agentur. "Für die Bevölkerung wird sich die Situation schon sehr stark verändern", sagte der Rathauschef der Gemeinde mit gut 15.000 Menschen. Es gebe Sorgen und Befürchtungen: Als Beispiele nannte er die Nutzung von Wegen, die Wasserversorgung und die Existenz von Betrieben. Forbach Streit jetzt beendet? Anliegergemeinden segnen Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald ab Es könnte der lang erhoffte Durchbruch sein: Die Anliegerkommunen haben am Montag die geplante Erweiterung des Nationalparks Schwarzwald abgesegnet. Die Details fehlen noch. 14:00 Uhr SWR4 am Nachmittag SWR4

8:23 Uhr Wendung im Höri-Prozess: Angeklagter will Ermittler zur Leiche führen Vor dem Landgericht Konstanz muss sich seit Oktober ein 48-jähriger Mann wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, vor fünf Jahren einen 51-Jährigen aus Habgier getötet zu haben. Die Leiche des Opfers wurde bisher nicht gefunden. Vermutet wurde, dass er sie in einer chemischen Substanz aufgelöst hat. Doch das stimme nicht, sagte der Angeklagte nun, und kündigte an, die Ermittler an den Ort führen zu wollen, wo er die Leiche vergraben habe. Sendung am Mi. , 27.11.2024 6:30 Uhr, SWR4 BW Studio Friedrichshafen - Regionalnachrichten

8:07 Uhr Immer mehr Studierende in Baden-Württemberg In Baden-Württemberg ist die Zahl der Studienanfänger zum dritten Mal in Folge gestiegen. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes haben sich im laufenden Studienjahr 68.500 Studierende neu eingeschrieben. Das ist ein Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Dabei sind nicht alle Studiengänge gleich gefragt: Während etwa Wirtschaftspsychologie boome, gingen die Zahlen im Maschinenbau und der Elektrotechnik stark zurück, teilt Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (Grüne) mit. Gleichzeitig wachse der Akademiker-Bedarf in mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern. In diesem Zusammenhang fordert unter anderem die SPD die Abschaffung der Studiengebühren für Studierende aus dem Ausland. Sendung am Di. , 26.11.2024 12:00 Uhr, SWR3 Nachrichten

7:52 Uhr Brand auf Bauernhof bei Aitrach Am Dienstagabend hat es auf einem Hof in der Nähe von Aitrach (Kreis Ravensburg) gebrannt. Dabei ist ein Schaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, hat ein ehemaliges Stallgebäude Feuer gefangen, auf dem eine Photovoltaik-Anlage installiert war. Die Brandursache ist bislang nicht klar. Menschen oder Tiere wurden nicht verletzt.

7:18 Uhr SPD: Land soll Vereinen GEMA-Gebühren zahlen Egal ob Feste, Weihnachtsmärkte oder Auftritte: Wenn es nach der SPD in Baden-Württemberg geht, soll das Land für GEMA-Gebühren bezahlen, die bei ehrenamtlichen Vereinen anfallen. "Zahlreiche Vereine fühlen sich nicht mehr in der Lage, diese Kosten zu tragen, und verzichten dadurch komplett auf ehrenamtliche Auftritte und Vereinsfeste", so der finanzpolitische Sprecher der Fraktion, Nicolas Fink. Diese Regelung würde auch Weihnachtsmärkte entlasten. In Esslingen wurde beispielsweise die Kulturbühne abgesagt, da die GEMA-Kosten zu hoch sind. Baden-Würrtemberg Kosten steigen um ein Vielfaches Wegen GEMA-Gebühren: Weihnachtsmärkte in BW mit weniger Musik Auch in diesem Jahr verzichten einige Weihnachtsmärkte in BW auf Bühnenprogramm oder schränken es ein. Grund sind steigende Kosten wegen GEMA-Gebühren. 19:30 Uhr SWR Aktuell Baden-Württemberg SWR BW Die SPD-Fraktion will am Donnerstag einen entsprechenden Antrag im Finanzausschuss des Landtags einbringen. Es brauche so schnell wie möglich eine Rahmenvereinbarung für ehrenamtliche und gemeinnützige Vereine, so die Forderung. Sendung am Mi. , 27.11.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

7:09 Uhr Bosch: Mitarbeitende besorgt nach Stellenabbau-Ankündigung Beim Stuttgarter Automobilzulieferer Bosch sollen weltweit tausende Stellen gestrichen werden. Die Jobs von 5.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sollen in den kommenden Jahren wegfallen. Besonders gespart werden soll im Geschäftsbereich Cross-Domain Computing Solutions. Allein hier sollen 3.500 Stellen wegfallen, da sich intelligente Fahrassistenzsysteme und Systeme für autonomes Fahren laut Bosch schlechter verkaufen, als gedacht. Betroffen von den Sparplänen sind unter anderem Abstatt (Kreis Heilbronn), Leonberg, Renningen (beide Kreis Böblingen), Schwieberdingen (Kreis Ludwigsburg) und Schwäbisch Gmünd (Ostalbkreis). In Abstatt kamen die Mitarbeitenden zu einer Betriebsversammlung zusammen. Der dortige Betriebsratsvorsitzende Helmut Meyer fordert Gespräche darüber, wie die Zukunft des Standorts aussehen kann.

6:42 Uhr Größere Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim In der Mannheimer Innenstadt wird die Waffen- und Messerverbotszone erweitert. Dazu hat sich die Verwaltung nach Beratungen mit dem Polizeipräsidium Mannheim entschieden. Seit einem Jahr gibt es bereits eine, diese hat sich aus Sicht der Verantwortlichen bewährt. Deshalb soll sie nun sowohl räumlich als auch zeitlich ausgeweitet werden. Ab 1. Dezember gilt die Regelung dann auch in Teilen des Stadtkreises Mannheim in der gesamten Innenstadt, im Jungbusch, im Bereich der Kurpfalzbrücke und in Teilen der Neckarstadt. Das Verbot gilt dann dort freitags, 18:00 Uhr, bis sonntags, 6:00 Uhr, sowie an Tagen vor Feiertagen bis zum Morgen des Feiertags jeweils von 18:00 Uhr bis 6:00 Uhr. Mannheim Änderungen ab 1. Dezember Mannheim: Waffen- und Messerverbotszone soll räumlich und zeitlich erweitert werden Die Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim soll ausgedehnt werden. Das teilte die Stadt am Dienstag mit. Außerdem sollen die Geltungszeiten erweitert werden.

6:30 Uhr So wird heute das Wetter in Baden-Württemberg Heute scheint nach Nebel ab und zu die Sonne. Am freundlichsten wird es im Süden von Baden-Württemberg. Im Norden dominieren Wolken und bringen örtlich ein wenig Regen. Die Temperaturen erreichen 7 bis 14 Grad. In der Nacht zu Donnerstag fällt dann immer mehr Regen und gelegentlich kann es auch Schnee geben. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (43,6 MB | MP4) Sendung am Mi. , 27.11.2024 18:30 Uhr, SWR Aktuell Nachrichten

6:23 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Das SWR Regionalstudio Heilbronn sendet ab heute alle Beiträge für Radio, TV und Online aus dem neuen Studio am Schwabenhof. Dort ist es nach 51 Jahren am alten Standort hingezogen. Den Anfang machen die SWR4 Regionalnachrichten für Heilbronn-Franken um 6:30 Uhr. Am Abend spielt der VfB Stuttgart in der Champions League gegen Roter Stern Belgrad. Los geht es um 18:45 Uhr in der serbischen Hauptstadt. In Freiburg beginnt heute der Prozess gegen einen Vater, der seinen zwölfjährigen Sohn ausgesetzt haben soll. Bei einem Fußmarsch von Oberried nach Kirchzarten (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) soll der 37-Jährige seinen Sohn in der Dunkelheit zurückgelassen haben.