Große Premiere am Dienstag in Stuttgart. Das Musical "Die Eiskönigin" wird ab sofort im Stage Apollo Theater gezeigt. Auch die Hauptdarstellerinnen fiebern der ersten Show entgegen.

Am Dienstagabend ist das Musical "Die Eiskönigin" zum ersten Mal in Stuttgart zu sehen. Die Geschichte der beiden Prinzessinnen, Anna und Elsa, soll künftig achtmal in der Woche im Stuttgarter Stadtteil Möhringen gezeigt werden.

Für Elsa-Darstellerin geht Traum in Erfüllung

"Das ist Hochleitungssport, den man da macht", sagt Elsa-Darstellerin Ann Sophie kurz vor der Premiere in Stuttgart. Seit Anfang Oktober proben sie und alle anderen Mitwirkenden an dem Stück, damit am Dienstagabend alles klappt. Ann Sophie singt darin unter anderem "Lass jetzt los", den berühmtesten Song aus dem Disney-Film. "Diese Show ist gesanglich sehr anspruchsvoll, da muss man sich auch viel konzentrieren", so die Musical-Darstellerin.

Bevor die 34-Jährige die Rolle bekam und Stuttgarts Elsa wurde, musste sie in drei Runden vorsingen und vortanzen. Schließlich wurden Videos von ihr zu den Verantwortlichen von Disney nach Amerika geschickt. Die gaben grünes Licht. "Das ist ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung geht. Als ich es erfahren habe, habe ich abwechselnd eine Stunde geweint und gelacht", erzählt Ann Sophie.

Hauptdarstellerinnen der "Eiskönigin" kennen Stuttgart noch nicht

Ihre Schwester Anna spielt Abla Alaoui. Sie hat im vergangenen Jahr schon in "Die Eiskönigin" in Hamburg die Rolle übernommen. Dort lief das Stück bereits drei Jahre. 500.000 Besucherinnen und Besucher haben "die Eiskönigin" in Hamburg gesehen. Dann wurden die Kulissen eingepackt und nach Stuttgart gebracht.

Sechs Tage in der Woche haben Abla und Ann Sophie hier geprobt. Viel Zeit für die neue Heimat Stuttgart war daher bislang nicht. "Wir haben noch nicht sonderlich viel gesehen und erlebt. Ab und zu gehen wir am Wochenende eine Runde spazieren oder mal etwas frühstücken", verrät Abla. "Wir waren schon mal in der Innenstadt. Aber die großen Trips müssen bis nach der Premiere warten."

Aba Abloui als Anna in dem Disney-Musical "Die Einkönigin" in Stuttgart. SWR

Anna und Elsa waren schon in Stuttgarts Bürgerbüros

Beide wohnen nicht weit entfernt voneinander in der Stuttgarter Innenstadt. Kennengelernt haben sie schon die überlasteten Bürgerbüros der Stadt. Beide posteten auf Instagram, wie sie sich früh morgens aufmachten, um sich in Stuttgart anzumelden. Wegen der langen Warteschlange wurde Anna-Darstellerin Abla weggeschickt. Wie gut, dass Ann Sophie in einem anderen Bürgerbüro in der Schlange stand und für Abla dort eine Wartemarke mitziehen konnte. So sind jetzt beide offiziell in Stuttgart gemeldet.

Sängerin Ann Sophie ist Stuttgarts Elsa. Sie hat Deutschland 2015 beim Eurovision Song Contest vertreten. SWR

Disneys "Die Eiskönigin" lief vor elf Jahren in den Kinos

Das Musical basiert auf dem Disney-Film "Die Eiskönigin", der Ende 2013 in die Kinos kam. Rund 4,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer haben den Film damals allein in Deutschland gesehen. Seitdem sind Anna und Elsa aus den Kinderzimmern nicht mehr wegzudenken. Die beiden Figuren aus dem Film sind überall - auf T-Shirts, Taschen, Bettwäsche oder Sticker-Alben.

Die Erwartungen an die beiden Hauptdarstellerinnen sind daher groß. Denn jede oder jeder im Zuschauerraum hat ein Bild von den beiden im Kopf. Dennoch wollen sich die Darstellerinnen davon nicht unter Druck setzen lassen. "Wir können nur unser Bestes geben und dann darf jeder entscheiden, wie viel Platz wir in den Herzen einnehmen", sagt Abla Alloui. "Ich sag mal ganz selbstbewusst: Wir können den Erwartungen gerecht werden."

Tausende Kristalle bei "Die Eiskönigin" in Stuttgart

Die Musical-Macher versprechen ein Bühnenbild auf dem 40.000 Kristalle funkeln sollen. 30 verschieden Computer sorgen für Projektionen - unter anderem auf einer zwölf mal neun Meter großen LED-Wand. Das Stück läuft künftig jeden Tag - außer montags. Dafür am Samstag und Sonntag gleich zweimal.

Die Preise liegen - je nach Wochentag und Sitzplatz - zwischen 59,99 und 247,99 Euro. Für Familien kann so ein Besuch also teuer werden. Deshalb ein Tipp: In den vergangenen Jahren gab es bei allen großen Musicals in Stuttgart immer wieder Ermäßigungsaktionen - vor allem im Sommer. Da kann man dann Geld sparen.

Zur Premiere haben sich auch einige Prominente angekündigt. Unter anderem Paralympics-Sieger Niko Kappel, Flippers-Sänger Olaf Malolepski und KSC-Trainer Christian Eichner.