In Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) ist am Dienstag ein 13-Jähriger von einem Lastwagen überfahren worden und gestorben. Laut Polizei hatte der Lkw-Fahrer den Jungen wohl übersehen.

Bei einem Unfall mit einem Lastwagen in Leutkirch im Allgäu ist am Dienstag ein 13-jähriger Fahrradfahrer tödlich verletzt worden. Er starb am Dienstagabend im Krankenhaus.

Wie die Polizei mitteilt, war der Junge auf einem E-Bike ordnungsgemäß stadtauswärts unterwegs. Ein 52-jähriger Lkw-Fahrer hatte den jungen Radfahrer wohl übersehen und streifte ihn, als er an ihm vorbeifuhr. Der 13-Jähriger fiel von seinem Rad und geriet unter den Lastwagen. Er kam schwerverletzt in ein Krankenhaus, wo er am Abend starb. Ein Gutachter soll jetzt den genauen Unfallhergang klären.