In Wasserburg (Kreis Lindau) ist ein hilfloser Mann in einer Obstplantage entdeckt worden. Er kennt weder seinen Namen noch seine Herkunft. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Die Polizei versucht aktuell, die Identität und die Herkunft eines Mannes zu klären, der im Kreis Lindau aufgetaucht ist. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war er Anfang Oktober in einer Obstplantage im Wasserburger Ortsteil Hattnau gefunden worden. Er hatte weder einen Geldbeutel noch ein Handy dabei.

Unbekannter erinnert sich nicht an seinen Namen

Nachdem er gefunden wurde, kam der unbekannte Mann leicht unterkühlt in ein Krankenhaus. Er könne sich weder an seinen Namen noch an seine Herkunft erinnern, hieß es. Seither lebt er in Kempten. Er hat laut Polizei dort eine Unterkunft von der Stadt bekommen und wird betreut. "Das ist ein dubioser Fall", sagte ein Polizeisprecher dem SWR. Der Mann sei zurechnungsfähig, aber eben ohne Erinnerung.

Dieses Bild hat die Polizei am Montag veröffentlicht. Sie hofft auf Hinweise zu dem unbekannten Mann:

Wer kennt diesen Mann? Die Polizei hofft auf Hinweise zu dem Mann, der in Wasserburg in einer Obstplantage gefunden wurde. Pressestelle Polizei Schwaben Süd/West

Die Polizei schätzt, dass der Mann zwischen 60 und 65 Jahre alt ist. Er ist rund 70 Kilogramm schwer und 1,74 Meter groß. Er trägt schulterlanges graues Haar, hat einen grauen Vollbart und raucht. Er spricht laut Polizei Hochdeutsch mit einem süddeutschen Einschlag. Als er gefunden wurde, trug er eine rote Jacke der Marke "Jack Wolfskin" und Lederschuhe.

Wer den Mann kennt oder Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizei melden. Zuständig ist die Polizeiinspektion Kempten, Telefonnummer: 0831/99090.