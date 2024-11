Netzbooster: Riesentrafo rollt erst am Mittwoch durch Kupferzell

Wieder rollt ein Riese durch die Region. Der Transformator für den Netzbooster in Kupferzell kann allerdings erst am Mittwoch auf der Straße transportiert werden.

Der Zeitplan für den Transport eines Transformators verzögert sich. Der eigentlich für Dienstag geplante Transport auf der Straße rund um Kupferzell (Hohenlohekreis) kann erst am Mittwoch stattfinden. Der Transformator ist per Bahn verspätet eingetroffen. Er muss jetzt erst noch umgeladen werden, damit er weiter auf der Straße transportiert werden kann. Laut einer Sprecherin von TransnetBW soll sich der Schwertransport voraussichtlich am Mittwoch gegen 9:30 Uhr vom Bahnhof Neu-Kupfer aus in Bewegung setzen. Dann kann es örtlich zu Verkehrsbehinderungen kommen. Der Transformator (Trafo) für den Batteriespeicher, den sogenannten Netzbooster, wird durch Kupferzell und einige Ortsteile transportiert. Schon im Sommer sorgte der Transport des U-Boots U17 für Aufsehen in Heilbronn-Franken.

Verkehrsbehinderungen wegen Riesentrafo

Drei Stunden soll der Transport am Mittwoch in etwa dauern. Der Trafo wiegt 275 Tonnen, ist 18 Meter lang und wird später aufgebaut im Umspannwerk rund vier Stockwerke hoch sein. Die Route für das Bauteil führt dann vom Bahnhof durch die Ortsteile Westernach, Hesselbronn und Goggenbach nach Kupferzell zum Umspannwerk. Auf der gesamten Strecke ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Aber was macht so ein Transformator eigentlich?

Einfach ausgedrückt wandelt ein Transformator Spannung um. So kann beispielsweise eine Eingangsspannung von 240 Volt in eine Ausgangsspannung von 12 Volt transformiert werden. Jeder und jede von uns hat auch einige Transformatoren zu Hause, die sind in fast allen elektrischen Geräten verbaut, zum Beispiel auch in Ladegeräten – nur eben um einiges kleiner.

Riesige Batterie kann 250.000 Haushalte versorgen

Den sogenannte Netzbooster wiederum, der gerade in Kupferzell gebaut wird, kann man sich als eine Art riesige Batterie vorstellen. Damit soll im Notfall das Stromnetz stabilisiert werden. Treten starke Schwankungen auf, kann der Batteriespeicher in wenigen Sekunden ins Stromnetz eingespeist werden und 250 Megawatt für eine Stunde bereitstellen. Das reicht dann für etwa 250.000 Durchschnittshaushalte. Geplant ist die Inbetriebnahme aktuell für 2025.