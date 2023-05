Seit Montag können die Netzbooster-Pläne in Kupferzell online und bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Eine Bürgerinitiative hatte im Vorfeld protestiert.

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat nun die Planunterlagen für den sogenannten Netzbooster in Kupferzell (Hohenlohekreis) öffentlich ausgelegt. Das Planfeststellungsverfahren läuft für einen Monat. Bereits seit Bekanntwerden des Projekts gab es Kritik an der Riesen-Batterie. Eine Bürgerinitiative hat mehrfach gegen die Planungen protestiert. Doch die Stimmung habe sich etwas gewandelt, berichtet Bürgermeister Christoph Spieles (CDU).

TransnetBW rechnet nicht mit Problemen bei Genehmigung

Einige Kritikpunkte am Netzbooster seien bereits in der Planungsphase eingeflossen, erklärt TransnetBW auf SWR-Anfrage. Im jetzt laufenden Planfeststellungsverfahren rechne TransnetBW-Sprecherin Claudia Halici nicht mehr mit größeren Problemen.

"Ich rechne zumindest mit keinen Einwendungen, die wir nicht auch aus der Welt schaffen können."

Energiekrise auch in Kupferzell angekommen

Mit dem Beginn des Krieges in der Ukraine und dessen globaler Auswirkungen sei das Thema Energieversorgungssicherheit auch in Kupferzell angekommen, so Spieles. Entsprechend habe sich die Stimmung "der Realität angepasst". In den vergangenen Monaten seien die Proteste ausgeblieben.

Visualisierung der Planungen des Netzboosters in Kupferzell. TransnetBW

Verbesserungsvorschläge in Planung eingeflossen

Im bisherigen Planungsprozess arbeite man außerdem eng mit dem künftigen Betreiber, TransnetBW, zusammen. Verbesserungsvorschläge der Gemeinde seien bereits in die Planungen eingeflossen. Als Beispiele nennt Spieles, dass im Netzbooster keine Lithium-Ionen-Batterien, sondern Eisen-Phosphat-Batterien verbaut werden sollen. Damit einher ginge eine höhere Sicherheit.

Was genau ist der Netzbooster? Der sogenannte Netzbooster, der in Kupferzell (Hohenlohekreis) geplant ist, ist im Grunde genommen eine riesige Batterie. Diese speichert Strom und kann dem Stromnetz im Falle eines Stromengpasses innerhalb von wenigen Millisekunden zugeschaltet werden. Der Netzbooster kann laut Regierungspräsidium Stuttgart im Falle einer Netzengpasssituation eine Wirkleistung von 250 Megawatt über eine Stunde bereitstellen und so das Stromnetz entlasten. Der konkret in Kupferzell geplante Netzbooster soll aus Eisen-Phosphor-Batterien bestehen, die laut Bügermeister Christoph Spieles (CDU) ein geringeres Sicherheitsrisiko bergen als die zuvor geplanten Lithuim-Ionen-Batterien.

Diese war ein Kritikpunkt der Bürgerinitiative "Ein Herz für Hohenlohe". Auch sei bezüglich der Standortfrage lange und intensiv gerungen worden und auch die allgemeine Sicherheit beispielsweise was passiert, wenn es beim Netzbooster einmal brennen sollte, sei diskutiert worden.

Einwände bis 5. Juli möglich

Auf der Seite des Regierungspräsidiums kann man nun außerdem die Pläne für den geplanten Netzbooster einsehen. Diese können darüber hinaus auch bei der Gemeindeverwaltung Kupferzell eingesehen werden. Bis einschließlich Mittwoch, 5. Juli 2023, haben die von dem Vorhaben betroffenen Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Einwände zu erheben.

Bürgermeister Christoph Spieles seien allerdings keine Pläne aus der Bevölkerung bekannt, davon Gebrauch zu machen. Die Gemeindeverwaltung werde Stellung zu dem Bauvorhaben nehmen und auch im Gemeinderat sei das schon Thema gewesen. Allerdings stehe noch keine endgültige Aussage diesbezüglich fest.