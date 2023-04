per Mail teilen

Am Samstag wird auch das letzte Atomkraftwerk in Baden-Württemberg vom Netz genommen. Für Befürworter ist der Ausstieg ein großer Fehler, für Kernkraftgegner Anlass zu einem Fest.

Die Tage sind gezählt für das AKW Neckarwestheim. Über 45 Jahre lang lieferte das Gemeinschaftskernkraftwerk (GKN) Neckarwestheim Strom, am Samstag endet die Geschichte des letzten Atomkraftwerks in Baden-Württemberg endgültig mit dem Herunterfahren. Der Ausstieg aus der Atomkraft war wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine und der Energiekrise noch einmal bis in den April hinausgezögert worden. Nun endet auch der Streckbetrieb und damit gibt es kein Zurück mehr.

Das SWR Studio Heilbronn hat die Geschichte der Atomkraftgegner, die Auswirkungen der Abschaltung auf die Gemeinde Neckarwestheim und die Auswirkungen auf die Stromversorgung zusammengefasst:

Dennoch mehrten sich gerade in der zurückliegenden Woche wieder Stimmen, die den Atomausstieg kritisieren - allen voran Politikerinnen und Politiker und Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter. Sie warnen größtenteils vor einer Kostenbelastung durch zu hohe Energiepreise und befürchten Folgen für die Versorgungssicherheit. Atomkraftgegnerinnen und -gegner hingegen planen ein großes Fest - rund um das Atomkraftwerk Neckarwestheim. Dort waren sie bereits in der Vergangenheit häufiger bei Protesten gegen die Kernenergie unterwegs.

Rückbau beginnt noch dieses Jahr

Mit dem Abschalten am Samstag ist auch für die Betreiberin Energie Baden-Württemberg (EnBW) nach einem halben Jahrhundert Schluss mit der Atomkraft. Eine kleine Menge Strom wird allerdings auch am Samstag noch produziert, bis der Meiler 2 endgültig vom Netz ist. Das kann dauern, wie lang genau, wollte die EnBW im Vorfeld nicht sagen.

Ab Samstag soll die Wolke des Atomkraftwerks am Himmel über Neckarwestheim ein für alle Mal verschwinden. EnBW

Wohl noch dieses Jahr beginnt der Rückbau, die Genehmigung ist bereits erteilt. Schon kurz nach dem Abfahren der Anlage werden der Reaktor geöffnet, die Reaktorgrube geflutet und die Brennelemente des Reaktorkerns im Abklingbecken gelagert, so das Landesumweltministerium in einer Mitteilung. Dort werden sie noch Jahre abkühlen müssen, bevor sie dann in Castorenbehältern verschlossen werden.

Neckarwestheim vorerst noch Zwischenlager

Am Zwischenlager Neckarwestheim bleiben die Brennelemente dann, bis ein sicheres Endlager in Deutschland gefunden wird. Eine Genehmigung als Zwischenlager liegt bis 2046 vor, so Neckarwestheims Bürgermeister Jochen Winkler (parteilos). Die EnBW rechnet damit, dass der Rückbau des Atommeilers Neckarwestheim 2 bis zu 15 Jahre dauern wird.