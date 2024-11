Die Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim wird ab Dezember ausgedehnt. Das hat Mannheims Oberbürgermeister am Donnerstag bekannt gegeben. Auch die Geltungszeiten werden erweitert.

Ab dem 1. Dezember wird die Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim auf die gesamte Innenstadt sowie auf den daran angrenzenden Stadtteil Jungbusch und auf Teile der Neckarstadt ausgeweitet. Das hat Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) am Donnerstag im Amtsblatt der Stadt bekannt gegeben . Die derzeit geltende Zone war zunächst auf ein Jahr begrenzt. Sie wäre eigentlich zum 30. November ausgelaufen. Die neue Verordnung gilt ab dem 1. Dezember für 18 Monate.

Waffenverbotszone in Mannheim wird auch zeitlich verlängert

Auch die Geltungszeiten wird laut Stadtverwaltung erweitert. So soll die Waffen- und Messerverbotszone künftig durchgehend von freitags 18 Uhr bis sonntags 6 Uhr sowie an Tagen vor Feiertagen bis zum Morgen des Feiertags jeweils von 18 Uhr bis 6 Uhr gelten. Unverändert bleibt die Größe der verbotenen Messer: Wie in der alten Verordnung sind dann in der Zeit, in der die Waffen- und Messerverbotszone gilt, Messer mit einer Klingenlänge über vier Zentimetern verboten.

In diesem Bereich gilt die Waffen- und Messerverbotszone in Mannheim ab dem 1. Dezember. SWR Stadt Mannheim

Stadt Mannheim will Sicherheitsgefühl erhöhen

Ziel sei es, das Sicherheitsgefühl in der Stadt zu verbessern. Dies sei ein "grundlegendes Bedürfnis", das die Stadtverwaltung sehr ernst nehme, heißt es zur Begründung. Nach Angaben der Polizei führten immer mehr Personen Waffen oder Messer griffbereit mit sich. Vor allem Messer könnten leicht beschafft und mitgeführt werden. Bei Streitigkeiten würden sie so immer häufiger eingesetzt. Deswegen sei eine solche Verordnung notwendig, hieß es. Ab dem 1. Dezember will die Stadt außerdem die Zusammenarbeit zwischen der Polizei und dem Kommunalen Ordnungsdienst weiter verstärken. Das betonte Mannheims Sicherheitsdezernent Volker Proffen (CDU) im Interview mit dem SWR.

Bußgelder von bis zu 10.000 Euro

Wer trotz Verbots eine Waffe oder ein Messer griffbereit mit sich trägt, muss auch weiterhin mit einem Bußgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro rechnen. Die Waffen- und Messerverbotszone gibt es in Mannheim seit Dezember 2023 . Die Verordnung habe sich aus Sicht der Verwaltung und des Polizeipräsidiums Mannheim bewährt - deswegen die Verlängerung und Ausweitung.

Gewerkschaft der Polizei Mannheim begrüßt geplante Waffen- und Messerverbotszone

Weil sich das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger durch die jetzige Waffen- und Messerverbotszone verbessert habe, begrüßt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) die geplante Verlängerung der Zone. Die intensivere Zusammenarbeit zwischen Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst würde die Kontrollen zudem erleichtern, sagte Thomas Mohr, GdP-Vorsitzender in Mannheim, dem SWR. Denn der Polizei allein fehle es an Personal, um noch mehr Aufgaben übernehmen zu können.