In der Mannheimer Innenstadt gilt ab Dezember ein Waffenverbot. Am Wochenende und vor Feiertagen dürfen keine größeren Messer und andere Waffen mitgeführt werden.

In Mannheim dürfen in der Innenstadt ab 1. Dezember keine Waffen mehr mitgeführt werden. Die Stadt richtet eine Waffenverbotszone ein. Sie erstreckt sich vom Alten Messplatz über einen Teil der Innenstadt bis zum Mannheimer Hauptbahnhof.

Das Verbot gilt für Messer, die eine mehr als vier Zentimeter lange Klinge haben. Schusswaffen, Schreckschusswaffen, Hieb-, Stoß- und Stichwaffen oder Elektroschocker sind bereits durch das Waffengesetz verboten. Wer trotz des Verbots mit einer Waffe oder einem Messer erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von bis zu 10.000 Euro rechnen.

Stadt reagiert auf zunehmende Straßenkriminalität

Mannheims Oberbürgermeister Christian Specht (CDU) hat die Waffenverbotszone per Erlass angeordnet. Die Stadt will damit auf die erhöhte Straßenkriminalität reagieren. Laut Polizei hat die Anzahl der bewaffneten Angriffe und Raubüberfälle in den letzten Monaten in Mannheim zugenommen.

Mit der geplanten Waffen- und Messerverbotszone wollen wir frühzeitig gegen die leider auch bei uns zunehmenden Fälle mit Waffengewalt vorgehen.

Von 2021 auf 2022 sind die Fälle mit Messerangriffen laut Polizeilicher Kriminalstatistik in Mannheim gestiegen, so die Stadt. Diese Entwicklung habe sich vor allem im Sommer 2023 massiv verstärkt. Jedes Messer und jede Waffe, die nicht mitgeführt würden, verhindern daher schwere Straftaten und schützen andere Menschen, sagt der Mannheimer Sicherheitsdezernent Volker Proffen (CDU).

Schadet Waffenverbotszone dem Image Mannheims?

Im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats wurde die Einführung einer Waffenverbotszone kontrovers diskutiert. So wurde zum Beispiel befürchtet, das Waffenverbot könne dem Image der Stadt schaden. Es gab auch Bedenken, dass eine solche Zone dazu führen könne, dass Personen wegen ihres Aussehens stärker kontrolliert würden. Laut Stadt wird es auch mit Einführung der Waffenverbotszone keine "anlasslosen Kontrollen" geben.

Gebiet der Mannheimer Waffenverbotszone. Stadt Mannheim/SWR

Verbot am Wochenende und vor Feiertagen

Das Verbot ist zeitlich beschränkt. Es gilt von Freitag auf Samstag, von Samstag auf Sonntag und an Tagen vor Feiertagen - immer von 20 Uhr abends bis 6 Uhr morgens. Die Waffenverbotszone wird zunächst für ein Jahr eingerichtet. Danach soll bewertet werden, ob sie tatsächlich dazu beigetragen hat, die Straßenkriminalität in Mannheim zu senken.