In der Mannheimer Innenstadt soll es jetzt doch eine Waffenverbotszone geben. Die Stadt reagiert damit nach eigenen Angaben auf die zunehmende Straßenkriminalität.

Über eine mögliche Waffenverbotszone in Mannheim wird schon länger diskutiert - nun hat die Stadt konkrete Pläne. Die Stadt Mannheim reagiert damit auf die im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegene Zahl der schweren Straßenkriminalität.

Stadt Mannheim will Pläne für Waffenverbotszone vorstellen

Am Freitag wollen der Erste Bürgermeister Volker Proffen (CDU) und Mannheims Polizeipräsident Siegfried Kollmar die Pläne vorstellen. In der Einladung zur Pressekonferenz heißt es: Für das erste Halbjahr 2023 habe das Polizeipräsidium festgestellt, dass auch in Mannheim die Zahl der Fälle von schwerer Straßenkriminalität deutlich gestiegen ist - besonders die Fälle von "gefährlicher Körperverletzung sowie Raubdelikte".

In einer Waffenverbotszone kann in einem bestimmten Bereich verboten werden, Messer und andere Waffen bei sich zu tragen. Der Mannheimer Gemeinderat könnte schon bei seiner nächsten Sitzung im November darüber abstimmen.

Stuttgart richtete Waffenverbotszone im Februar ein

Stuttgart hatte im Februar als erste Stadt in Baden-Württemberg Messer und Elektroschocker in der Innenstadt verboten. Die Waffen- und Messerverbotszone umfasst zum einen den Stadtgarten. Die zweite Zone reicht vom Hauptbahnhof bis zum Finanzamt am Rotebühlplatz und vom Haus der Wirtschaft bis zum Leonhardsviertel und der Staatsgalerie.