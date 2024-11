"Quishing": Hinter diesem Wort verbirgt sich eine neue Betrugsmethode, auf die die Polizei in Freiburg hinweist. Mit QR-Codes wollen Kriminelle Kreditkarten-Daten abgreifen.

Die Polizei in Freiburg warnt vor einer neuen Betrugsmasche in der Stadt. An mehreren Parkscheinautomaten seien falsche QR-Codes aufgetaucht, mit denen Kriminelle offenbar versuchen, an sensible Daten heranzukommen, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Über die Warnung der Polizei berichtet Dinah Steinbrink in SWR4:

Demnach führen die aufgeklebten QR-Codes zu einer täuschend echt aussehenden Internetseite, die der App des eigentlichen Parkservice-Anbieters nachempfunden ist. Nutzer würden dort aufgefordert, ihre Kreditkartendaten einzugeben, so die Polizei. Sie warnt ausdrücklich davor, solche QR-Codes zu scannen. Man solle darauf achten, ob der echte QR-Code womöglich überklebt wurde. Bei der Eingabe von Kreditkartendaten sei besondere Vorsicht geboten.

Betrugsmasche als "Quishing" bekannt

Ermittler bezeichnen das Vorgehen der Betrüger als "Quishing" - eine Wortschöpfung aus dem "Q" von QR-Code und dem Begriff Phishing (Versuch, an persönliche Daten eines Nutzes zu gelangen). Laut Polizei könnten neben Parkscheinautomaten auch zum Beispiel Ladesäulen für Elektroautos betroffen sein. Aktuell sei in Freiburg aber noch kein Fall bekannt, in dem tatsächlich ein Schaden entstanden ist.

Identitätsdiebstahl und Datenklau - Das raten LKA und Verbraucherzentrale Verwenden Sie nie das gleiche Passwort für unterschiedliche Accounts.

Informieren Sie sofort Ihre Hausbank. Sperren Sie betroffene Konten über den Sperr-Notruf 116 116.

Öffnen Sie keine Dateien, Anhänge oder Links von unbekannten Adressaten. Seien Sie auch misstrauisch, wenn es sich um Anhänge in E-Mails von scheinbar offiziellen Stellen handelt.

Melden Sie den Verdacht eines Identitätsdiebstahls der Polizei, zum Beispiel über die Internetwache Ihres Bundeslandes .

. Ändern Sie Passwörter betroffener Accounts.

Melden Sie den Identitätsdiebstahl bei der Schufa und anderen Auskunfteien.

Veranlassen Sie Rückbuchungen unberechtigter Abbuchungen durch Ihre Bank oder das Kreditkarteninstitut.

Widersprechen Sie Zahlungsaufforderungen von Inkassobüros. mit einem Musterbrief der Verbraucherzentrale .

(Quelle: Landeskriminalamt RLP und Verbraucherzentrale RLP)



Ähnliche Fälle gab es zuletzt auch an Automaten in anderen Städten in Deutschland, etwa in Berlin, Hannover oder in Landau (Rheinland-Pfalz). Auch in Basel warnte die Polizei Anfang Oktober vor Betrügern, die versuchten, mit gefälschten QR-Codes an Parkautomaten an Kreditkarten-Daten zu kommen.