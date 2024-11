59. Württemberger Weinkönigin: Kim Weißflog aus Lauffen

Sie trägt ab jetzt die Krone der Württemberger Weinkönigin: Die 20 Jahre alte Kim Weißflog aus Lauffen setzte sich durch. Dabei hatte sich ein Mann Hoffnungen gemacht.

Vor gut 300 Gästen im Konzert- und Kongresszentrum Harmonie in Heilbronn ist am späten Donnerstagabend die 59. Württembergische Weinkönigin gekrönt worden. Eine Jury wählte Kim Weißflog aus Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn) zur Botschafterin des Württemberger Weins.

Erstmals gibt es in der Historie des Wettbewerbs mit Moritz Ocker aus Islfeld (Kreis Heilbronn) einen Weinprinz. Er trägt allerdings keine Krone, sondern eine silberne Amtskette, die vom Design an die goldene Krone angelehnt ist. Weinprinzessin wurde zudem Ines Pfeiffer aus Korntal-Münchingen (Kreis Ludwigsburg). Zur Wahl angetreten waren auch Janina Hötzer, ebenfalls aus Ilsfeld, sowie Lisa Schmid aus Besigheim (Kreis Ludwigsburg).

Die neue Württemberger Weinkönigin Kim Weißflog (Mitte) lässt sich mit Prinzessin Ines Pfeiffer und Moritz Ocker, dem ersten Weinprinzen in der Geschichte des Württemberger Weinbaus, feiern. SWR

Weinkönigin Weißflog zeigte sich schlagfertig

Kurz nach der Bekanntgabe des Ergebnisses war die 20 Jahre alte Kim Weißflog völlig überwältigt. Sie freut sich riesig auf die Amtszeit mit vielen Veranstaltungen im In- und Ausland. Weißflog studiert Bildungswissenschaften an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Ihr Lebensgefährte hat ein eigenes Weingut. Durch ihn und die Mitarbeit in seinem Familienweingut in Ilsfeld entdeckte die Studentin ihre Liebe zum Wein.

In der gut dreistündigen Bühenshow in der Heilbronner Harmonie zeigte sich Kim Weißflog schlagfertig. Auch bei der Blindverkostung von Weinen lag sie richtig. Die Weinhoheiten werden von einer Fachjury gewählt.

Württemberg hat jetzt einen Weinprinz

Mit dem 28 Jahre alten Lehramtsstudenten Moritz Ocker aus Ilsfeld stand zum ersten Mal auch ein Mann zur Wahl. Er überzeugte mit seinem Auftreten und solidem Fachwissen. Moritz Ocker gehört jetzt auch zu den Württemberger Weinhoheiten und darf sich Weinprinz nennen. Erkennbar ist er an einer silbernen Amtskette.

Moritz Ocker repräsentiert als erster Weinprinz das Anbaugebiet Württemberg SWR

Repräsentant oder Repräsentantin für das Weinbaugebiet Württemberg gesucht

Das Amt der Weinkönigin, beziehungsweise der Weinhoheit, wird Jahr für Jahr vergeben. Sie repräsentiert dann für ein Jahr das Weinbaugebiet Württemberg in der Öffentlichkeit oder auch auf verschiedensten Veranstaltungen rund um den Wein. Organisiert wird die Wahl vom Weinbauverband Württemberg. Dieser wird im kommenden Jahr 200 Jahre alt.