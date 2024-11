Nach Albtraum-Start: Hoffenheim verliert in Braga

Am fünften Spieltag der Europa League unterlag die TSG Hoffenheim nach einer schwachen Vorstellung bei Sporting Braga. Knackpunkt war der völlig verpatzte Start in die Partie.

Hoffenheim hat den zweiten Sieg im zweiten Spiel unter Neu-Trainer Christian Ilzer verpasst und in der Europa League mit 0:3 (0:2) bei Sporting Braga verloren. Bruma brachte die Gastgeber nach einem Patzer von Nationalkeeper Oliver Baumann bereits nach zwei Minuten in Führung, Roger Fernandes erhöhte in der achten Minute auf 2:0 für den Fünften der portugiesischen Liga. Hoffenheim agierte viel zu harmlos und konnte den frühen Rückstand nicht mehr drehen. Stattdessen gelang den Gastgebern in der Nachspielzeit mit einem Traumtor von Vitor Carvalho der 3:0-Endstand (90.+5).

Baumann patzt, Hoffenheim gerät früh in Rückstand

Im Vergleich zum spektakulären 4:3 gegen RB Leipzig veränderte Ilzer sein Team auf fünf Positionen: Anstelle von Pavel Kaderabek, Stanley Nsoki, Alexander Prass, Haris Tabakovic (alle Bank) und Marius Bülter (Oberschenkelverletzung) rückten Valentin Gendrey, David Jurasek, Kevin Akpoguma, Mergim Berisha und Jacob Bruun Larsen in die Hoffenheimer Anfangsformation.

Vor 10.000 Zuschauern im Estádio Municipal de Braga legten die Hoffenheimer einen Albtraum-Start hin. Nach zwei Minuten wollte Torhüter Oliver Baumann ein Anspiel von Akpoguma direkt auf Arthur Chaves weiterleiten. Doch der Pass kam zu kurz, Bruma schnappte sich den Ball und traf ins lange Eck zur frühen Führung für die Gastgeber. Und es kam noch schlimmer: Nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung fehlte der Hoffenheimer Abwehr jegliche Zuordnung, sodass Braga seine Konterstärke ausspielen und die Führung durch den Treffer von Kapitän Roger in der achten Minute auf 2:0 erhöhen konnte.

Hoffenheim bemüht, aber ideenlos

Nach gut einer Viertelstunde berappelte sich die TSG dann so langsam und hatte durch Berisha die erste Chance des Spiels: Der 26-Jährige überwand nach einem langen Ball von Gendrey zunächst den herauseilenden Keeper Matheus Magalhaes mit einem Lupfer, aber Innenverteidiger Sikou Niakaté grätschte den Ball im letzten Moment weg (19.). Kurz darauf hatte Anton Stach mit einer Doppelchance dann die Möglichkeit zum Anschlusstreffer, doch Bragas Torhüter konnte klären (22.).

Die Kraichgauer bestimmten nun das Spielgeschehen und erarbeiteten sich ein leichtes Chancenplus. Defensiv ließ der Bundesliga-13. zwar nicht mehr viel zu, im Angriff aber fehlten die zündenden Ideen. So blieb es bis zur Halbzeitpause beim 0:2-Rückstand.

Abseits: Berishas Treffer zählt nicht

Ohne Wechsel starteten beide Teams in die zweite Halbzeit. Braga präsentierte sich nun wieder deutlich engagierter und mit mehr Zug zum Tor. Nach der wackeligen Anfangsphase stabilisierte sich die TSG aber etwas und näherte sich dem Anschlusstreffer. Doch Berishas vermeintliches Tor nach einer Ecke von Bruun Larsen zählte wegen einer Abseitsstellung nicht (59.).

Danach brachte Ilzer mit Dennis Geiger und Umut Tohumcu für Bischof und Hlozek zwei Neue. Die nächste Großchance des Spiels hatten aber wieder die Gastgeber: Braga konterte mit Fernández, der alleine auf Baumann zulief. Doch der Spanier schloss zu überhastet ab und Hoffenheims Torwart verhinderte den dritten Gegentreffer (68.).

Ilzer warf nun alles nach vorne und brachte mit Haris Tabakovic, Alexander Prass und Max Moerstedt zusätzliche Offensivpower. Aber auch sie konnten keine entscheidenden Akzente setzen und die TSG noch einmal heranbringen. Stattdessen sorgte Carvalho mit seinem Traumtor in der fünften Minute der Nachspielzeit für den 3:0-Endstand.

Nächster Gegner in der Europa League: Bukarest

Durch die zweite Niederlage im fünften Spiel rutschte Hoffenheim auf den 25. von 36 Plätzen in der Europa-League-Tabelle ab. Um die Chancen auf den Playoffs-Einzug zu wahren, ist ein Sieg in der nächsten Partie gegen den FCSB Bukarest fast schon Pflicht. Am 12. Dezember (18:45 Uhr) empfängt die TSG die Rumänen dann im heimischen Stadion. In der Bundesliga trifft das Ilzer-Team am kommenden Sonntag (1. Dezember/15:30 Uhr) auf Mainz 05.