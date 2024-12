per Mail teilen

Sie gehen wieder auf die Straße - mit Traktoren und Transparenten: Dutzende Bauern wollen am Montag in Kehl gegen ein geplantes Freihandelsabkommen mit Südamerika demonstrieren. Pendler müssen mit Staus rechnen.

Billige Produkte aus dem Ausland überschwemmen den Markt - das befürchten Bauern, wenn das sogenannte Mercosur-Abkommen zwischen der EU und südamerikanischen Staaten zustande kommt. Am Montag wollen sie dagegen unter anderem in Kehl (Ortenaukreis) protestieren.

Europabrücke ab 14 Uhr stundenlang gesperrt

Kehl bereitet sich auf eine angemeldete Demonstration vor. Rund 150 Menschen mit 100 Traktoren werden erwartet, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Europabrücke nach Straßburg, eine der wichtigsten Verkehrsachsen im West-Ost-Verkehr, bleibt von etwa 14 Uhr bis zum Abend komplett gesperrt. Autofahrer, die in der Region ins Elsass fahren möchten, müssen südlich oder nördlich der Stadt Umwege in Kauf nehmen. Die Tram fährt hingegen weiterhin über den Rhein nach Straßburg.

Elsässische Landwirte protestierten Mitte November

Bauernproteste im Elsass hatten bereits Mitte November Verkehrsbehinderungen ausgelöst. Die französische Hälfte der Europabrücke war zeitweilig für den Verkehr gesperrt worden.

Mercosur-Abkommen: Freien Handel fördern - Bauern in Sorge

Das Mercosur-Abkommen soll eine riesige Freihandelszone schaffen. Mit dem Abkommen zwischen der EU und dem Mercosur-Bündnis, bestehend aus Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay, würde eine der weltweit größten Freihandelszonen mit mehr als 700 Millionen Einwohnern entstehen. Es zielt darauf ab, Zölle abzubauen und den Handel zu fördern. Der Badische Landwirtschaftliche Hauptverband kritisiert wiederum, dass Agrarprodukte nach Europa gelangen könnten, die unter in der EU unzulässigen Bedingungen produziert werden. Viele Landwirte fürchten, dass ausländische Produkte den Markt überschwemmen und sie im Wettbewerb nicht bestehen können.

Am Montag sind nicht nur Aktionen in Kehl geplant, sondern auch im Schwarzwald und in der Bodenseeregion.