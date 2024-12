Im Achtelfinale des DFB-Pokals trifft der VfB Stuttgart auf Jahn Regensburg. Gegen den Letzten der 2. Liga hofft der VfB darauf, dass Ermedin Demirovic seinen Lauf fortsetzen kann.

Stürmer Ermedin Demirovic kommt beim VfB Stuttgart in vorderster Position immer mehr in die Gänge. In der Champions League gegen Roter Stern Belgrad und in der Bundesliga gegen Werder Bremen gelangen ihm nicht nur insgesamt drei Tore, er setzte zudem auch seine Kollegen gekonnt in Szene: "Ich hätte mich über mehr Punkte gefreut und weniger Tore hätte ich stattdessen angenommen. Aber als Stürmer tut natürlich jedes Tor gut", so Demirovic gegenüber SWR Sport.

"Punkt der Moral"! Demirovic rettet VfB Stuttgart in Bremen - DEIN VfB #134 | SWR Sport

Seine Demut in allen Ehren. Sein Trainer ist trotzdem voll des Lobes über die positive Entwicklung: "Er hat jetzt wirklich ein richtig gutes Spiel gemacht mit einigen Qualitäts-Aktionen. Da kommen jetzt einfach immer mehr Aktionen neben seinen Toren hinzu", sagt Sebastian Hoeneß. Natürlich ist da die Hoffnung groß, dass der 26-Jährige im Pokal gegen Jahn Regensburg am Dienstagabend (18.00 Uhr) nachlegen kann.

Viertelfinal-Einzug ist Pflicht für den VfB Stuttgart

Auf den ersten Blick ist das Erreichen des Pokal-Viertelfinales für den VfB Stuttgart ein Selbstläufer. Da hat der Tabellenletzte der 2. Bundesliga einen Champions-League-Teilnehmer zu Gast: "Klar wissen wir, dass wir in der Lage sein müssen, Regensburg zu schlagen. Aber wir wissen auch, was Pokal bedeutet", so der Coach des VfB Stuttgart. "Da geht es nur darum, das eine Spiel zu performen. Unterm Strich geht es für uns darum, im Pokal zu überwintern. Wir sind schlecht beraten, zu lange auf die Zweitliga-Tabelle zu schauen." Der VfB geht als klarer Favorit in das Auswärtsspiel. "Es ist eine große Chance, die wir haben", sagte Hoeneß angesichts der günstigen Auslosung: "Im Viertelfinale zu stehen, das ist etwas." In der 2. Bundesliga ist Regensburg als Letzter mit fünf Punkten Rückstand auf den rettenden 15. Tabellenplatz schon etwas abgeschlagen.

Pokal ist immer spannend. Du hast die Gelegenheit, relativ schnell in einem Finale zu stehen, in dem du um einen Titel spielen kannst.

Bredlow für Nübel im Tor

Personell hat sich bei den Schwaben im Vergleich zum 2:2 bei Werder Bremen im Ligaalltag nichts verändert. Neben den Offensivspielern Deniz Undav, El Bilal und Jamie Leweling wird auch Verteidiger Ameen Al-Dakhil nach seiner Erkrankung weiter ausfallen. Ersatztorhüter Fabian Bredlow wird im DFB-Pokal erneut für Stammtorwart Alexander Nübel zum Einsatz kommen. "Er hat letztes Mal auch ein sehr gutes Spiel gemacht," sagte Hoeneß.