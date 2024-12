Gegen Kinderarmut in Mannheim: KinderVesperkirche eröffnet

Gurkensalat, Tortellini, Schokopudding - in Mannheim hat die diesjährige KinderVesperkirche begonnen. Insgesamt nehmen 1.200 Grundschüler an der Aktion gegen Kinderarmut teil.

In Mannheim ist fast jedes fünfte Kind von Armut betroffen, in manchen Stadtteilen sogar jedes zweite, sagt die Leiterin der KinderVesperkirche Svenja Hauseur. Seit 2008 organisiert sie deshalb jedes Jahr in der Adventszeit die Aktion - dieses Jahr unter dem Motto "Hier bist du richtig". Jeden Tag bekommen mittags Grundschülerinnen und Grundschüler ein Essen gekocht, ihnen werden Geschichten vorgelesen und sie dürfen weihnachtliche Geschenke basteln. Dabei geht es Svenja Hauseur vor allem darum, jedes Kind einzuladen und jedem Kind einen schönen Tag zu bieten.

"Wir stigmatisieren keine Kinder. Wir sagen nicht, du bist arm und darfst rein und du bist nicht arm und darfst nicht rein."

Zehn Grundschulen kommen zur Mannheimer KinderVesperkirche

Die zweiwöchige Aktion hat am Montagmorgen mit der Eröffnungsfeier in der Evangelischen Jugendkirche im Mannheimer Stadtteil Waldhof begonnen. Dieses Jahr erwarten sie in den zwei Wochen insgesamt 1.200 Schülerinnen und Schüler, die an einem Tag einen Ausflug zur KinderVesperkirche machen. Zehn Grundschulen aus verschiedenen Stadtteilen Mannheims nehmen an der Veranstaltung teil. Die Aktion richtet sich allerdings nicht nur an die Grundschulen Mannheims. Auch Eltern können in den nächsten zwei Wochen mit ihren Kindern vorbeikommen, denn "jedes Kind darf hier rein, jedes Kind ist hier richtig", so Svenja Hauseur. Das Team besteht aus Ehrenamtlichen der Evangelischen Kirche, Auszubildenden einer Elektrotechnikfirma und angehenden Erzieherinnen und Erziehern.

Der Altarraum wird zur Spieleecke

"Essen, spielen, basteln und viel malen - das ist KinderVesperkirche jedes Jahr", mit diesem Lied eröffnete der Kinderchor der Friedrich-Ebert-Schule die Veranstaltung am Montagmorgen. Nach dem Gottesdienst zündete eine Schülerin die Adventskerze an.

Wenn die Adventskerze gezündet wird, ist das immer ein ganz besonderer Moment, auch für mich.

Anschließend wurden die Kinder an den großen Basteltischen kreativ oder tobten sich im LEGO-Raum aus. Vorlesepatinnen und -paten der Stadtbibliothek Mannheim lasen in der alten Sakristei Geschichten vor. Dann wurde gemeinsam gegessen - am Eröffnungstag Tortellini mit Gurkensalat und zum Nachtisch Schokopudding. Am Ende durften die Kinder eine Vesperbox mit Süßigkeiten mit nach Hause nehmen. Der Eröffnungstag war laut Grundschullehrerin Mirijam Eichelsheimer ein voller Erfolg: "Die Kinder waren Feuer und Flamme". So soll es auch in den kommenden zwei Wochen weitergehen.

Die Leiterin der Mannheimer KinderVesperkirche Svenja Hauseur erklärte im SWR die Absicht hinter dem Projekt.

Die KinderVesperkirche bietet wöchentlich Essen für Kinder an

Auch außerhalb der Adventszeit hilft die KinderVesperkirche Kindern, die von Armut betroffen sind. Jeden Mittwoch bietet die Evangelische Kirche Mannheim die sogenannte "KinderVesperkirche in Klein" an. Auch hier wird gemeinsam gegessen und gespielt. Unterstützt wird die Organisation durch Spenden, dem Kinderkaufhaus und der Diakonie Mannheim.