Kindervesperkirche in Ludwigshafen gestartet: Zeichen gegen steigende Kinderarmut

Die Protestantische Jugendkirche in Ludwigshafen-Süd setzt mit ihrer Aktion Kindervesperkirche seit Montag ein Zeichen gegen Kinderarmut. In der Stadt ist jedes fünfte Kind betroffen.

Zum ersten Mal sind die rund 630 Grundschüler der Erich-Kästner-Schule im Stadtzentrum von Ludwigshafen die Gäste der Kindervesperkirche. Jeden Tag bekommen 60 bis 90 Kinder mittags in der Jugendkirche ein Drei-Gänge-Menü serviert - von Schülerinnen und Schülern der Berufsbildenden Schule und vielen anderen Ehrenamtlichen. Danach können die Kids in Workshops zusammen basteln, spielen und einfach Spaß haben.

Gäste aus Erich-Kästner-Grundschule aus 40 Nationen

Dabei ist es kein Zufall, dass diesmal die Erich-Kästner-Schule aus Ludwigshafen-Mitte eingeladen ist. Denn in der größten Grundschule von Rheinland-Pfalz werden Kinder aus 40 Nationen unterrichtet. Und viele dieser Kinder leben mit ihren Familien in beengten, ärmlichen Verhältnissen.

Wir wollen ein Zeichen setzen und die Politik darauf aufmerksam machen, dass sich Kinderarmut weiter verschärft.

Es sei zwar klar, dass die Aktion die Not kaum lindern könne, sagt dazu die Organisatorin der Kindervesperkirche, Jugendpfarrerin Florentine Zimmermann. "Aber Jahr für Jahr wollen wir ein Zeichen setzen und die Politik darauf hinweisen, dass sich Kinderarmut weiter verschärft und mehr dagegen getan werden muss."

Kindervesperkirche in Ludwigshafen startet

Ludwigshafener Dekan: "Soziales Klima wird rauer"

"Das gesellschaftliche Klima wird rauer", stellt der Ludwigshafener Dekan Paul Metzger fest. "Deshalb ist es wichtig, Zeichen der Mitmenschlichkeit und der Nächstenliebe zu setzen."

Das sei eine zentrale Aufgabe der Kirche. Dazu gehört auch, dass alle Kinder eingeladen sind, auch wenn sie nicht die Erich-Kästner-Schule besuchen.

Kinder beim Basteln während der Kindervesperkirche 2023. Mit der Aktion will sich die Evangelische Kirche für Nächstenliebe einsetzen. SWR

Dazu heißt es auf der Homepage der Jugendkirche: "Jeder ist willkommen, egal ob arm oder reich, groß oder klein, dick oder dünn, Christ oder Muslima, hier geboren oder nicht. Es wird gemeinsam an großen Tischen getafelt, getobt und geträumt beim Kreativprogramm nach dem Essen."

Jedes fünfte Kind in Ludwigshafen erhält Grundsicherung

Eröffnet wurde die Kindervesperkirche am Freitagmittag mit der Präsidentin der Evangelischen Kirche der Pfalz, Dorothee Wüst. Die Aktion Kindervesperkirche dauert zwei Wochen. Zum Abschluss am Freitag, den 13. Dezember, gibt es von 15 bis 18 Uhr in und um die Jugendkirche in der Ludwig-Börne-Straße 2 in Ludwigshafen-Süd ein großes Fest für die Familien und alle Anwohner.

Nach Angaben der Organisatoren ist jedes fünfte Kind in Ludwigshafen auf Grundsicherung angewiesen.