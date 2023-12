KinderVesperkirche in Mannheim: Ein warmes Mittagessen, Spiel und Spaß

In Mannheim hat am Montag die KinderVesperkirche begonnen. Grundschulkinder erhalten dort bis zum 15. Dezember täglich ein warmes Mittagessen. Es wird auch gebastelt und gespielt.

In der KinderVesperkirche in Mannheim können bedürftige Kinder bis zum 15. Dezember spielen und basteln, ihnen wird vorgelesen und sie erhalten ein warmes Mittagessen. Am Montag hat die 16. KinderVesperkirche in der evangelischen Jugendkirche im Stadtteil Waldhof begonnen. Täglich kommen andere Schulklassen aus ganz Mannheim. In diesem Jahr gibt es für alle Spaghetti mit Tomaten-Käse-Sauce sowie Karottensalat. Dabei werden die Kinder wie Gäste von Ehrenamtlichen und von älteren Schülern bedient. Die Organisatoren rechnen insgesamt mit etwa 1.500 Kindern aus Mannheimer Grund- und Förderschulen.

Zahl der bedürftigen Kinder in Mannheim steigt stetig

Bei der zweiwöchigen KinderVesperkirche kommen ganze Schulklassen in Begleitung ihrer Lehrer in die Jugendkirche. So soll vermieden werden, dass arme Kinder stigmatisiert werden. Die Zahl der bedürftigen Kinder steige seit Jahren, so das Organisationsteam der KinderVesperkirche. Bis zu 20 Prozent seien es in Stadtteilen wie dem Waldhof oder der Neckarstadt. In den kommenden zwei Wochen werden bis zu 150 Kinder täglich zur KinderVesperkirche erwartet. Neben einem warmen Mittagessen können die Kinder spielen, basteln und Kerzen ziehen. Vorlesepaten und Vorlesepatinnen der Stadtbibliothek lesen Geschichten und Märchen vor. Die Kinder können gespendete Bücher mit nach Hause nehmen.

Bei der KinderVesperkirche können die Kinder auch spielen. Das Spielmobil der Stadt Mannheim hat Spiele wie Tischfußball, Brettspiele und Holzklötzchen-Türme zur Verfügung gestellt. SWR

Neues LEGO-Projekt in diesem Jahr

Neu in diesem Jahr ist eine Baustelle aus LEGO-Steinen in einem Raum in der Jugendkirche. Die Bausteine wurden gespendet und auch der Verein „Adler helfen Menschen" und Fans des Mannheimer Eishockey-Clubs Adler Mannheim halfen, LEGO-Steine zu sammeln.

"Es gibt viele Kinder, die LEGO nicht einmal kennen, weil ihre Familien sich dieses teure Spielzeug nicht leisten können."

In diesem Jahr neu ist ein Zimmer mit LEGO-Steinen, die gespendet wurden. SWR

Die neue LEGO-Baustelle soll künftig das ganze Jahr über bestehen bleiben - beim ganzjährigen Angebot der KinderVesperkirche, dem wöchentlichen Mittwochstisch für angemeldete Schulkinder aus der Umgebung der Jugendkirche. Die Organisatoren nehmen deshalb auch weiterhin gespendete LEGO-Bausteine entgegen.

KinderVesperkirche gibt es seit 2008

Die KinderVesperkirche ist eine Initiative der Evangelischen Kirche Mannheim. Seit 2008 macht sie auf die schwierige Situation von Kindern aus finanziell schwachen Familien aufmerksam. Die KinderVesperkirche wird aus Spenden finanziert.