Ein warmes Mittagessen und Zeit zusammen verbringen - darum geht es bei der 16. Mannheimer KinderVesperkirche. Immer mehr Kinder in der Stadt sind von Armut bedroht.

Zwei Wochen lang, vom 4. bis zum 15. Dezember, sollen bedürftige Grundschulkinder bei der KinderVesperkirche in der Jugendkirche im Stadtteil Waldhof ein warmes Mittagessen bekommen. Organisiert wird die KinderVesperkirche von der Evangelischen Kirche Mannheim.

Rund 1.500 Kinder erwartet

Die Leiterin der KinderVesperkirche Svenja Hauseur rechnet in diesem Jahr mit rund 1.500 jungen Gästen - und bis zu 150 Kindern pro Tag. Die Kinder kommen mit ihrer ganzen Schulklasse und essen gemeinsam zu Mittag. Das sei wichtig, sagt Svenja Hauseur, denn dadurch würden die bedürftigen Kinder nicht gesondert hervorgehoben. In diesem Jahr sind erstmals auch zwei Kita-Gruppen dabei, die gesondert am 7. Dezember in die Kirche kommen werden.

Keine KinderVesperkirche ist wie kein Weihnachten.

Jedes fünfte Kind in Mannheim von Armut bedroht

Nach Angaben der evangelischen Kirche ist jedes fünfte Kind unter 15 Jahren von Armut bedroht. Die Kindergrundsicherung, die im Moment im Gespräch ist, müsse dringend kommen, sagt Svenja Hauseur: "Kinder, die arm sind, sagen es nicht. Sie nehmen es aber wahr."

Die Kindervesperkirche auf dem Waldhof ist seit vielen Jahren eine feste Istitution in Mannheim dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Uwe Anspach

KinderVesperkirche auch im Stadtteil Rheinau an einer Schule

Im Vorfeld der KinderVesperkirche wird es außerdem eine Aktion in der Rheinaugrundschule geben: Vom 20. November bis zum 1. Dezember ist das Vesperkirchen-Team in der Schule zu Gast. Dort sollen alle rund 450 Schülerinnen und Schüler nacheinander in ihren Klassen ein warmes Mittagessen bekommen. Nach dem gemeinsamen Essen sollen sie auch zum Basteln animiert werden.

Motto: Ein Geschenk des Himmels

Die 16. Mannheimer KinderVesperkirche beginnt am 4. Dezember mit einem Eröffnungsgottesdienst unter dem Motto: "Ein Geschenk des Himmels".

Die KinderVesperkirche weist seit 2008 auf die schwierige Situation benachteiligter Kinder und Jugendlichen hin.