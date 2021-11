Ludwigshafen: Kindervesperkirche findet erstmals seit Corona statt

Miteinander essen und spielen: Die Kindervesperkirche in Ludwigshafen findet in diesem Jahr wieder wie gewohnt statt. Im vergangenen Jahr hatte es wegen der hohen Corona-Zahlen nur Geschenktüten gegeben.

Die Kindervesperkirche in Ludwigshafem - hier im Jahr 2019 50

Die Kindervesperkirche der Evangelischen Kirche in Ludwigshafen will Grundschulkindern aus Familien mit geringem Einkommen einmal im Jahr helfen, die sozialen Unterschiede zu vergessen. Dazu werden alle Schülerinnen und Schüler einer Grundschule eine Woche lang zum Mittagessen und zu gemeinsamen Workshops in die evangelische Jugendkirche in Ludwigshafen-Süd eingeladen.

Kinderarmut bedeutet Ausgrenzung

Armut in Deutschland bedeute zwar nicht, hungern zu müssen, sagte die Ludwigshafener Dekanin Barbara Kohlstruck am Mittwoch bei einer Pressekonferenz. Wenig Geld zu haben, bedeute für Kinder aber sehr wohl, von vielen Angeboten der Gesellschaft ausgeschlossen zu sein. Die Kindervesperkirche in Ludwigshafen sei zwar nicht die Rettung aus der Armut. Sie bedeute aber eine Woche, in der die Kinder Erfahrungen machen könnten, die sie sonst nicht machen könnten. Damit aber niemand einen Stempel aufgedrückt bekomme, seien immer alle Schüler der jeweiligen Klassen gemeinsam eingeladen, so die Dekanin.

Knapp 250 Grundschüler zur Kindervesperkirche eingeladen

In diesem Jahr sind die knapp 250 Schülerinnen und Schüler der Klassen 1 bis 4 der Ludwigshafener Albert-Schweitzer-Schule eingeladen. Sie konnten im vergangenen Jahr wegen Corona nur an einer eingeschränkten Kindervesperkirche auf dem Schulhof teilnehmen. Damals wurden kleine Lunchpakete verteilt und es gab eine kurze Sportübung.

Wegen Corona gebe es zwar auch in diesem Jahr kleine Einschränkungen, aber die seien zu verschmerzen, sagte Kohlstruck. So seien diesmal keine älteren Schüler für die Essensausgabe eingesetzt. Das hätten deren Schulen aus Sicherheitsgründen untersagt. Stattdessen hätten sich aber zahlreiche erwachsene freiwillige Helfer aus den Kirchengemeinden gemeldet.

Aktion in Ludwigshafen wird über Spenden finanziert

Die Kosten für das Essen der Woche in Höhe von 5.000 Euro werden über Spenden finanziert - zum Beispiel von den Adlern Mannheim. Die Kindervesperkirche in Ludwigshafen findet vom 15. bis 19. November statt.