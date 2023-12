Kindervesperkirche in Ludwigshafen - ein Zeichen gegen Kinderarmut

Jedes fünfte Kind in Deutschland lebt unter der Armutsgrenze. Die Kindervesperkirche in Ludwigshafen will dagegen ein Zeichen setzen. Rund 500 Kinder bekommen in den kommenden zwei Wochen täglich eine warme Mahlzeit.

