Stundenlange Sperrung nach Unfall auf A6 bei Bad Rappenau

Nach einem Unfall auf der A6 zwischen Sinsheim und Bad Rappenau ist die Autobahn stundenlang in Richtung Heilbronn gesperrt gewesen. Ein Mensch wurde bei dem Unfall verletzt.

Aufgrund von Aquaplaning ist es am späten Montagabend zu einem schweren Unfall auf der A6 gekommen. Zwischen Sinsheim-Steinsfurt (Rhein-Neckar-Kreis) und Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) verlor ein Mann gegen 21 Uhr die Kontrolle über seinen Wagen. Er schleuderte dann in einen Lkw, der in Richtung Heilbronn unterwegs war.

Lkw-Tank auf A6 aufgerissen: Sperrung bei Bad Rappenau dauerte Stunden

Der Laster kippte um und blieb auf der Leitplanke liegen. Das Auto kam etwas später mit einem Totalschaden zum Stehen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert, heißt es.

Da der Tank des Lkw aufgerissen wurde, verteilte sich laut Polizei literweise Diesel auf der Autobahn. Für die Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Strecke bis etwa 4:30 Uhr am Dienstagmorgen gesperrt. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 130.000 Euro.