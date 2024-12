per Mail teilen

Am Dienstagabend ist die Feuerwehr nach Heilbronn-Böckingen ausgerückt, um einen Brand im Dachgeschoss zu löschen. Zu der Zeit hatte sie eine Übung und war schnell vor Ort.

Gegen 20 Uhr war die Feuerwehr Heilbronn alarmiert worden. Im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Stadtteil Böckingen war ein Feuer ausgebrochen. Wie die Feuerwehr auf Facebook berichtet, war die dortige Abteilung zu der Zeit in einer Übung und deshalb schnell vor Ort. Als die Einsatzkräfte eintrafen, standen die Bewohner bereits vor dem Haus.

Brand unterbricht Übungsabend der Freiwilligen Feuerwehr

Tim Messerschmidt von der Freiwilligen Feuerwehr in Böckingen war bei der Übung dabei. Eigentlich sei ein entspannter Theorieblock geplant gewesen, erzählt er. Doch kurz nach Beginn wurden sie von der Leitstelle zum Brand gerufen. Der war ganz in der Nähe der Wache. "Wir mussten nur die Jacken überwerfen, ab in die Fahrzeuge und losfahren", erinnert sich Messerschmidt.

Feuerwehr konnte Brand im Dachgeschoss schnell löschen

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen, sodass es sich nicht weiter ausbreiten konnte. Ein Polizeisprecher erklärte am Mittwochmorgen, die Brandursache sei wohl ein elektrisches Gerät gewesen, das Feuer gefangen hatte. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Verletzt wurde niemand.