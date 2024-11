per Mail teilen

Ein Hausbewohner bemerkt draußen vor der Tür ein Feuer auf dem Dach seines Autos. Danach brennen der Dachstuhl samt Photovoltaikanlage und sein Auto vollständig ab.

Bei einem Hausbrand in Ilsfeld (Kreis Heilbronn) ist am Freitagabend ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Gegen 22:20 Uhr bemerkte ein Hausbewohner ein Feuer auf dem Dach seines Autos, dass in einem Carport geparkt war. Nach Angaben der Polizei breiteten sich die Flammen dann auf eine Überdachung sowie den Dachstuhl des Hauses aus. Das Auto sowie der Dachstuhl samt Photovoltaikanlage brannten komplett ab, sodass das Haus jetzt unbewohnbar ist.

Eine Bewohnerin kam ins Krankenhaus

Durch das Feuer wurde auch die Fassade eines angrenzenden Wohnhauses stark beschädigt. Eine 71-jährige Bewohnerin kam mit dem Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Sonst wurde keiner der drei Bewohner des Hauses verletzt. Wie es zu dem Brand kam, weiß noch niemand.

Schwierige Brandbekämpfung für die Feuerwehr Ilsfeld

Als die Feuerwehr eintraf, stand der komplette Carport schon im Vollbrand. Nachdem sich die Brandbekämpfung des Feuers im Dachbereich schwieriger gestaltete, wurden nach Angaben der Ilsfelder Feuerwehr zusätzliche Kräfte alarmiert. Zur besseren Lagedarstellung wurde das Feuer mit einer Drohne beobachtet. Auch Bürgermeister Bernd Bordon (SPD) war vor Ort. Gegen 1 Uhr waren die Löscharbeiten beendet. Eine Brandwache musste aber bis in die frühen Morgenstunden eingerichtet werden.