Feuerwehreinsatz nach Gasleck in Bad Rappenau: Zehn Menschen evakuiert

Am Montagabend kam es bei Glasfaserarbeiten zu einer Panne und eine Gasleitung hat Leck geschlagen. Mehrere Wohnungen wurden evakuiert. Die Bewohner konnten noch am Abend zurück.

Gegen 17:30 Uhr ging ein Alarm bei der Feuerwehr ein: Gasleck in Bad Rappenau-Bonfeld (Kreis Heilbronn). Wohl bei Arbeiten an einer Glasfaserleitung wurde eine Gasleitung beschädigt, heißt es von der Polizei. Mehrere Wohnungen wurden evakuiert, bis das Leck abgedichtet war.

Zehn Menschen evakuiert - niemand verletzt

Zwei Häuser mussten wegen des Lecks evakuiert werden, denn das Gas strömte in Räume und Keller der Häuser. Zehn Menschen waren davon betroffen. Sie wurden zwischenzeitlich in einer Halle untergebracht, konnten aber noch am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Anwohner rochen Gas sofort

Werner Schneider hatte das Gas zuerst gerochen, berichtet er dem SWR Studio Heilbronn am Dienstagvormittag. Als er seine Wohnung verlassen habe, habe er das Gas sofort gerochen.

Als wir rausgegangen sind, hat man es schon gerochen.

Er lobt die Arbeit der Einsatzkräfte. Die seien schnell da gewesen, die Bewohnerinnen und Bewohner schnell evakuiert und nach etwa drei Stunden sei man von der Feuerwehr informiert worden, dass man zurück in die Häuser könne.

Gasleitung bei Glasfaserarbeiten in Bad Rappenau beschädigt

Die Feuerwehr war mit 51 Einsatzkräften vor Ort. Wie es heißt, hätten auch die betroffenen Räume und Keller gelüftet werden müssen. Das Gas wurde vom Betreiber abgestellt. Bis es allerdings gegen 20:45 Uhr so weit war, musste eine sogenannte Blase in die Leitung eingesetzt werden, um das Gas vor dem Leck zu stoppen. Auslöser waren wohl Arbeiten an einer Glasfaserleitung. Dabei kommt auch eine sogenannte Erdrakete zum Einsatz, die dann wiederum die Gasleitung beschädigte.