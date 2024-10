Braumeister Thomas Wachno hat sich mit dem gemeinnützigen Verein Metality etwas Besonderes einfallen lassen: Heavy Metal-Bier. Ein Teil des Erlöses geht an einen guten Zweck.

666 Stunden wurde das Brauwasser mit Heavy Metal Musik beschallt, 666 Hopfendolden hat Braumeister Thomas Wachno in das Bier gegeben, um 6:66 Uhr (also 7:06 Uhr) hat er begonnen das Heavy Metal-Bier zu brauen - und das alles eigentlich nur aus Jux. Die Idee kam ihm zusammen mit dem gemeinnützigen Verein Metality, in dem er selbst Mitglied ist. Jetzt wurde das Heavy Metal-Bier zum ersten Mal in der Häffner Brauerei in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) verköstigt.

Vorurteile gegenüber Heavy Metal auf die Schippe nehmen

Die Idee kam Thomas Wachno, der als "der Hopfenstopfer" schon seit vielen Jahren Craftbeer braut, und den Metality-Mitgliedern des regionalen Chapters Kraichgau, als Wachno von einem Bier gehört hatte, das mit "energetisiertem Wasser" gebraut wurde. "Und womit könnte man das Brauwasser besser energetisieren als mit Heavy Metal?", schmunzelt der Braumeister. Gesagt, getan: 666 Stunden lang wurde das Brauwasser beschallt, mit zwei Lautsprechern eingepackt in Plastiktüten und natürlich nur mit Heavy Metal!

Mit zwei in Tüten verpackten Lautsprechern hat Thomas Wachno das Brauwasser seines Heavy Metal-Biers in Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) 666 Stunden lang mit Heavy Metal beschallt. privat/Thomas Wachno

Mit dem Bier will Wachno aber auch Vorurteile aus dem Weg räumen und ein bisschen aufs Korn nehmen. Die 666 ist auch als "Zahl des Teufels" bekannt, daher die 666 Stunden, die 666 Hopfendolden. Kommt man mit den Mitgliedern des Vereins ins Gespräch, stellt man aber schnell fest, was Wachno zeigen will: Der Spruch auf dem T-Shirt, "Extreme. Nice People", trifft wortwörtlich ins Schwarze.

Harte Schale, sozialer Kern: Der Spruch "Extreme. Nice People" ist Programm. Der Verein Metality engagiert sich seit vier Jahren gemeinnützig in der Heavy Metal Szene. SWR

Metality: Harte Schale, weicher gemeinnütziger Kern

Seit vier Jahren gibt es den Verein Metality bundesweit, inzwischen hat er über 2.000 Mitglieder. Er ermöglicht beispielsweise sozial schwächeren Kindern und Jugendlichen Musikunterricht und stellt auch Instrumente als Leihgabe. Er begleitet oder nimmt Menschen mit Beeinträchtigungen mit auf Konzerte oder sammelt Spenden und schafft Aufmerksamkeit für das Thema Depression. Ein Teil des Erlöses aus dem Heavy Metal-Bier wird auch dem Verein zugutekommen.

Beim Heavy-Metal-Festival Wacken hat Metality Rollstuhlfahrern das Gefühl von Crowdsurfing gegeben:

https://www.facebook.com/reel/1950777825361807/

Bier soll auch einen Preis gewinnen

Allerdings hat Wachno noch ganz andere Pläne mit seinem "Schwermetall"-Bier. Er will Ende November am Craftbeer-Wettbewerb auf der BrauBeviale in Nürnberg teilnehmen. Den Preis konnte er schon mit einem anderen Bier abstauben. Diesmal witzelt er: "Wenn wir gewinnen, liegt’s an der Musik und wenn nicht, saßen Schlagerfans in der Jury."

So wird das Heavy-Metal-Bier aus Bad Rappenau (Kreis Heilbronn) dann im Verkauf aussehen - natürlich mit dem Metality Logo. SWR

Nach der Teilnahme darf das Gebräu dann auch offiziell verkauft werden. Den ersten Geschmackstest besteht das Heavy Metal-Bier aber gekonnt: Fruchtig, nicht zu schwer und trotzdem ein klassisches Bier. "Etwas für jeden", sagt Nico Malskies vom Verein und Caro Kühn ist sich sicher, "den Dream-Theater-Donnerstag und den Slipknot-Samstag schmeckt man eindeutig raus!"