Bürgerbüro am Limit

Ab aufs Land! Wovon viele Städter träumen, das lebt Christine Baumann. Gemeinsam mit ihrem Mann Axel züchtet sie seit 30 Jahren schottische Hochlandrinder im Nordschwarzwald. Sie kennt jedes Tier mit Namen. Doch die Tierzucht ist kein Hobby, sondern Job: Neben portioniertem Fleisch verkaufen die Baumanns rund 20 Wurstsorten. Seit 2015 gibt es auf ihrem Bio-Betrieb ein EU-zertifiziertes Schlachthaus. Ein artgerechtes Tierleben, das ist ihr wichtig. Und ihre Familie: Die Töchter, die Großeltern – alle packen mit an. „Ich hab damals die High-Heels in den Schrank gepackt, das war genau richtig“, erzählt sie lachend. In der neuen Staffel „Land und Lecker“ zeigt sie, wie sie mit ihrer Familie lebt. Wie die Dreharbeiten waren und ob sie vor der SWR-Premiere nervös ist, das erzählt sie in der Landesschau.