Couch in Flammen: Neun Menschen mit Rauchgasvergiftung

Am Sonntagvormittag kam es in Heilbronn zu einem Wohnungsbrand. Ursache war eine in Brand geratene Couch. Mehrere Menschen sind dadurch leicht verletzt worden.

Am Sonntagvormittag gingen in der Integrierten Leitstelle Heilbronn gegen 9 Uhr mehrere Notrufe wegen starker Rauchentwicklung in einem Wohnhaus ein. In einem Mehrfamilienhaus war eine Couch in Brand geraten, teilte die Feuerwehr mit. Drei Bewohner in der Dachgeschosswohnung mussten von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden, da das Treppenhaus zu stark verraucht war. Alle anderen Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich selbst aus dem Gebäude retten. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und verhindern, dass die Flammen auf das gesamte Gebäude übergreifen. Wohnungsbrand in der Orthstraße in Heilbronn Gebäude unbewohnbar Insgesamt mussten 13 Bewohnerinnen und Bewohner vom Notarzt untersucht werden. Neun von ihnen erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung. Das Haus ist vorerst nicht mehr bewohnbar. Die Betroffenen sind bei Bekannten untergekommen, heißt es von der Heilbronner Polizei. Insgesamt waren 19 Einsatzkräfte mit sechs Einsatzfahrzeugen vor Ort. Wie es zu dem Brand der Couch kam, muss jetzt ermittelt werden.