Heilbronn: Ermittlungen gegen Mutter wegen versuchter Brandstiftung

Nach einem Wohnungsbrand in Heilbronn am Sonntag ermittelt die Polizei jetzt gegen die Mutter wegen versuchter Brandstiftung. Auch das Jugendamt wurde in den Fall involviert.

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Heilbronner Innenstadt geht die Polizei inzwischen von versuchter Brandstiftung durch die Mutter aus. Sie musste zusammen mit ihrem neunjährigen Sohn am Sonntag von der Feuerwehr vom Balkon gerettet werden. Die Mutter soll nach Angaben der Polizei Gegenstände in der Wohnung in Brand gesetzt haben.

Mutter in U-Haft

Am Sonntagnachmittag kam es in der Wohnung zu einer starken Rauchentwicklung, die Frau und ihr Sohn flüchteten auf den Balkon im ersten Stock und mussten von der Feuerwehr mit der Drehleiter gerettet werden. Der Brand war schnell unter Kontrolle. Wie die Polizei bestätigt, sitzt die Mutter mittlerweile in Untersuchungshaft. Ihr Sohn kam in die Obhut des Jugendamts. Bei dem Feuer entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro, eine Gefahr für die anderen Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses bestand laut Polizei nicht.