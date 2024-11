In Wüstenrot hat am Samstagabend eine Autowerkstatt gebrannt. Ein Mensch wurde dabei verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Polizei ermittelt.

Am Samstagabend hat eine Autowerkstatt in Wüstenrot (Kreis Heilbronn) gebrannt. Das Feuer brach neben einem Auto aus, das Innere der Werkstatt war komplett verraucht, wie die Polizei mitteilte. Während des Brands war ein 29-jähriger Mann in der Werkstatt. Er versuchte, das Feuer zu löschen, was ihm nicht gelang. Dabei erlitt er schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 100.000 Euro, so die Polizei.

Ermittlungen der Polizei dauern an

Die Ursache für den Brand ist noch unklar. Die Polizei ermittelt nun. Insgesamt waren 56 Einsatzkräfte vor Ort.