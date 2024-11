Besonders der Markt für E-Autos macht Bosch zu schaffen. Der Konzern kündigte einen weiteren Personalabbau in gleich mehreren Geschäftsbereichen gleichzeitig an.

Der Technologiekonzern Bosch will weltweit noch einmal mehrere tausend Arbeitsplätze streichen, darunter viele auch in Deutschland und speziell in Baden-Württemberg. Das hat der Konzern am Freitag bekanntgegeben. Hintergrund ist vor allem der Markt für E-Autos. Er ist für den Technologie-Konzern Bosch besonders wichtig und wächst langsamer als gedacht. Auch insgesamt sieht Bosch die Branche in einer tiefgreifenden Transformation. Die globale Fahrzeugproduktion werde dieses Jahr stagnieren oder sogar leicht zurückgehen. Der Wettbewerbs- und der Preisdruck hätten sich weiter verschärft.

Stellen-Abbau bei Bosch: Leonberg, Abstatt und Schwäbisch Gmünd besonders betroffen

Rund 3.500 Jobs sollen in dem Bereich wegfallen, der für Software und Fahrzeugcomputer zuständig ist. Etwa die Hälfte davon an den deutschen Standorten, teilt Bosch mit. Erst Anfang des Jahres war von mehreren Tausend Stellenstreichungen bei Bosch die Rede. Besonders betroffen sind davon wohl die Standorte Leonberg und Abstatt bei Heilbronn. Dazu kommen noch etwa 1.300 Stellen in Schwäbisch Gmünd, wo Bosch Lenksysteme herstellt. 750 Stellen werden in Hildesheim in Niedersachsen gestrichen.

Wann genau die Jobs wegfallen, unterscheidet sich je nach Werk. Die Mitarbeiter würden über die Streichungen informiert, erklärte Bosch hierzu. Die Streichungen seien notwendig, sollen aber so sozialverträglich wie möglich ablaufen. Deshalb liefen aktuell Verhandlungen mit den Personalvertretern. Bosch setzt in anderen Bereichen schon darauf, dass Mitarbeiter ihre Wochenarbeitszeit verringern – und entsprechend weniger verdienen.

Bereits im Februar hat SWR Aktuell über den stetigen Wegfall tausender Stellen bei Bosch berichtet. Hier im Video können Sie die damalige Berichterstattung nachverfolgen:

Kritik von Betriebsrat und Gewerkschaft an Plänen von Bosch

Betriebsrat und IG-Metall kritisieren den Stellenabbau. "Der Standort Deutschland und die Beschäftigten verdienen eine echte Chance statt einem Manöver in die Sackgasse", erklärte die baden-württembergische IG-Metall Chefin Barbara Resch. Man erwarte nun vom Konzern, gemeinsam eine tragfähige Lösung zu entwickeln. Adrian Hermes von der IG-Metall kritisierte insbesondere, wo der Stellenabbau stattfinden soll: "Besonders pikant: die Kürzungen sollen vor allem in Zukunftsfeldern erfolgen, in denen Bosch langfristig kraftvoll wachsen will", sagte er.

Der Betriebsratschef des Bereichs Mobility Solutions bei Bosch, Frank Sell, erklärte, der zusätzliche Personalabbau innerhalb kürzester Zeit lasse das Vertrauen in die Geschäftsführung schwinden. "Wir werden unseren Widerstand zu diesen Plänen nun auf allen Ebenen organisieren", so Sell. Die Ankündigung des Unternehmens, Personal in diesem Ausmaß zu reduzieren, sei für die Mitarbeiter ein Schlag ins Gesicht. Erst im Juli 2023 habe die Geschäftsführung in einer Vereinbarung mit dem Gesamtbetriebsrat der Mobilitätssparte betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2027 ausgeschlossen. Schon im Mai 2024 sei in vier verschiedenen Geschäftsbereichen ein Personalabbau von insgesamt ca. 2200 Mitarbeitern in Deutschland vereinbart worden.

Wir werden unseren Widerstand zu diesen Plänen nun auf allen Ebenen organisieren.

Der Betriebsrat fordere die Bosch-Geschäftsführung auf, die Digitalisierung der deutschen Standorte voranzutreiben und in die Verbesserung von Prozessen und Zukunftstechnologien zu investieren. Es gelte nach wie vor, ein neues und belastbares Konzept für Chancen, Innovationen und Investitionen in Deutschland zu entwickeln.

Bosch: Markt für Zukunftstechnologien nicht wie erwartet

In einer Mitteilung erklärte Bosch, auch der Markt für Zukunftstechnologie entwickle sich anders als ursprünglich erwartet. Das Unternehmen nannte dabei Fahrerassistenzsysteme, Lösungen zum automatisierten Fahren sowie Steuergeräte für zentralisierte Fahrzeugarchitekturen. Aktuell würden viele Projekte in diesem Geschäftsfeld von Automobilherstellern zurückgestellt oder aufgegeben. Der Wandel zum elektrifizierten, softwaredefinierten Fahrzeug verzögere sich insgesamt enorm. Das wirke sich direkt auf Produktionsanläufe und Abrufzahlen bei Bosch aus. Gleichzeitig müsse man hohe Summen in diese technologischen Innovationen investieren.