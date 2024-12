Auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn ist am Nachmittag in Bürocontainern ein Feuer ausgebrochen. Verletzte gibt es laut Polizei nicht.

Eine weiße Rauchwolke stand am Nachmittag über dem Heilbronner Bildungscampus. In einem der dort aufgestellten Bürocontainer war ein Feuer ausgebrochen. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind mittlerweile abgeschlossen. Die Feuerwehr war mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Privat Die Einsatzkräfte waren mit einem größeren Aufgebot vor Ort. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Die Ermittlungen laufen.