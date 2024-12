Mannheimer Musiker: Mit Soundtracks zu Netflix-Filmen zum Erfolg

per Mail teilen

"How to sell drugs (online) fast" und "Achtsam morden" gehören zu den erfolgreichsten Serien beim Streaming-Dienst Netflix. Den Soundtrack haben zwei Musiker aus Mannheim gemacht.

Ein Studio wie ein Labor. Vollgestopft mit Instrumenten und Elektronik. Scheinbar ohne Ordnung - aber Ziggy Has Ardeur hat den Überblick. Die langen Haare fallen dem 41-Jährigen ins Gesicht, als er an den vielen Reglern dreht, aber er merkt es gar nicht, so konzentriert ist er.

Konzentriert im Studio: Ziggy Has Ardeur. SWR

Umweg über die Popmusik

Die Klänge, die im Mannheimer Hinterhof-Studio entstehen, sind Serien-Fans vertraut. Denn Ziggy Has Ardeur hat nicht nur den Sound für "Achtsam morden" gemacht, sondern auch für "How to sell drugs (online) fast". Zusammen mit seinem früheren Kommilitonen Konstantin Gropper, der wie er selbst eigentlich von der Popmusik her kommt.

Ich wollte schon immer Filmmusik machen. Aber diese klassischen Komponisten-Anforderungen kann ich nicht erfüllen. Deswegen der Umweg über die Popmusik. Und das hat dann relativ schnell geklappt, dass Regisseure was damit anfangen können.

Erst Drogen, dann Mord

Das erste Projekt, das Gropper 2019 an Land zieht, ist die Comedy-Serie "How to sell drugs (online) fast", über einen jugendlichen Nerd, der aus seinem Kinderzimmer heraus Europas größten Online-Drogenversand gründet.

Die Serie ist so erfolgreich, dass der Streaming-Dienst die beiden Mannheimer Musiker mit der Vertonung der Verfilmung des Bestsellers "Achtsam Morden" von Karsten Dusse beauftragt. Darin wird ein Anwalt nach einem Achtsamkeits-Training zum Killer.

Quereinsteiger mit Liebe zu Herausforderungen

Es ist eine schräge Serie mit schrägem Sound von zwei Quereinsteigern, die eigentlich am liebsten alleine vor sich hintüfteln, für besondere Projekte aber immer wieder zusammenkommen.

So haben sie zum Beispiel zur Eröffnung der Bundesgartenschau in Mannheim eine experimentelle Symphonie für das Haifa Symphony Orchester komponiert und jetzt die Serien-Soundtracks. Beides sind Projekte außerhalb der eigenen Komfortzone – aber genau das mögen die beiden.

Uns verbindet, dass wir solche Herausforderungen gerne annehmen, die uns erstmal überfordern oder vielleicht eine Nummer zu groß wirken und wir uns dann reindenken oder reinfuchsen

Ich mag das, dass wir uns da so gegenseitig hochschaukeln. Und es ist motivierend, wenn man dann sieht, das ist richtig gut, was da so entsteht.

Von Kinderzimmer-Produzenten zum Dreamteam

Sie haben sich als Team einen Namen gemacht – dabei sind sie eigentlich eher Eigenbrötler, sagt Ziggy Has Ardeur. Aber alleine könnten sie den Soundtrack für Fernsehserien gar nicht bewältigen, das sei viel zu viel Arbeit.

Zweite Staffel von "Achtsam Morden"?

Ob es von "Achtsam Morden" eine zweite Staffel geben wird, wissen die beiden noch nicht. Es gibt aber Anlass zu Optimismus, denn die Serie ist in den Top Ten der am meisten gestreamten Serien, und das nicht nur in Deutschland.

Theoretisch könnten die Mannheimer Musiker noch viel Zeit im Studio verbringen. Denn von "Achtsam Morden" gibt es mittlerweile schon fünf Bücher – genug Stoff für viele weitere Staffeln.