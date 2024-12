In Lauffen bei Heilbronn kommen am Freitag die Bürgermeister aus ganz BW zusammen. Auch Ministerpräsident Kretschmann wird erwartet. Von ihm fordern sie in der Krise schnell Hilfe.

Weihnachtliche Vorfreude allüberall? Nein, zumindest in den Rathäusern des Landes ist es nicht das vorherrschende Gefühl. So oder ähnlich heißt es zumindest in der Einladung des Bürgermeisterverbands zur Mitgliederversammlung am Freitag in Lauffen am Neckar (Kreis Heilbronn). Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem ganzen Land sind ab dem Vormittag anwesend. Sie fordern vor allem Unterstützung von Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne). Auch er wird vor Ort sein.

Bürgermeistertreffen in Lauffen: Hilfe vom Ministerpräsidenten gefordert

Das wird also weniger ein Weihnachtssong werden, den die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister am Freitag singen werden. Wohl schon eher eine Klagemelodie. Das lassen zumindest die Worte von Michael Makurath (parteilos), Präsident des Bürgermeistersverbands und Rathauschef in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg), erahnen. Er beklagt fehlende Fachkräfte in den Kommunen und eine überbordende Bürokratie. Und es brauche dringend finanzielle Unterstützung vom Land, sagt er.

Und mit dieser Forderung ist er nicht allein. "Steigende Ausgaben und sinkende Einnahmen bei der Gewerbesteuer reißen jährlich ein Minus von zwei Millionen Euro in die Stadtkasse", erklärt die Lauffener Bürgermeisterin Sarina Pfründer (parteilos).