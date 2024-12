Seit Donnerstagnachmittag ist die Heizungsanlage am Uniklinikum Heidelberg ausgefallen. Auch das Warmwasser funktioniert aktuell noch nicht. Grund ist offenbar ein technischer Defekt.

Im Uniklinikum Heidelberg müssen planbare Operationen am Freitagvormittag verschoben werden. Grund ist ein Heizungsausfall. Das teilte Stefanie Seltmann, eine Sprecherin des Uniklinkums, dem SWR mit. Die Notfall-Ambulanzen sowie die Stationen für Patienten mit Schlaganfällen und Herzinfarkten seien aber weiter in Betrieb. Nach Angaben des Uniklinikums ist das gesamte Neuenheimer Feld in Heidelberg von der Störung betroffen - also auch andere Institute wie zum Beispiel das Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ). Im DKFZ darf aktuell in bestimmten Bereichen nicht gearbeitet werden, weil die Lüftungsanlage nicht in Betrieb ist, sagte eine Sprecherin des Deutschen Krebsforschungszentrums.

Heizungsausfall am Uniklinikum Heidelberg - 40 Retter im Einsatz

Grund für den Ausfall ist offenbar ein technischer Defekt am Heizwerk. Die Feuerwehr hat die Patienten mit Decken versorgt. Außerdem wurden zahlreiche mobile Heizgeräte aufgestellt. Die Verantwortlichen rechnen damit, dass die Heizungen und die Warmwasser-Versorgung voraussichtlich am Freitagnachmittag wieder funktionieren werden. Wegen des Ausfalls waren etwa 40 Helfer im Einsatz - darunter das Technische Hilfswerk, die Feuerwehr und das Deutsche Rote Kreuz.