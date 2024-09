Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Marcel Kuntz.

6:39 Uhr Warnstreiks der Ärzte an kommunalen Krankenhäusern Wegen eines ganztägigen Warnstreiks der Ärzte und Ärztinnen an kommunalen Krankenhäusern kann es heute zu Einschränkungen für Patientinnen und Patienten kommen. Die Gewerkschaft Marburger Bund rief zu dem Ausstand auch in Baden-Württemberg auf. Damit soll Bewegung in die Tarifverhandlungen gebracht werden, wie es vom Landesverband des Marburger Bunds hieß. In Baden-Württemberg sind nach Angaben der Gewerkschaft rund 80 Krankenhäuser und rund 10.000 Ärztinnen und Ärzte zum Warnstreik aufgerufen. Für die Streikzeit wurden laut Gewerkschaft vor Ort Notdienste mit den Kliniken vereinbart. Karlsurhe Bundesweiter Streik Ärzte legen Arbeit nieder - Was Patienten jetzt wissen müssen In ganz Deutschland legen Ärztinnen und Ärzte heute die Arbeit nieder. Auch am Städtischen Klinikum Karlsruhe wird gestreikt. Für Patienten sollen die Auswirkungen gering bleiben. 6:00 Uhr SWR4 BW am Morgen SWR4 Baden-Württemberg Sendung am Mo. , 16.9.2024 4:00 Uhr, SWR1 Nachrichten

6:21 Uhr Das wird heute wichtig Die Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat für heute bundesweit zum Warnstreik an kommunalen Kliniken aufgerufen. Gefordert werden 8,5 Prozent mehr Lohn für Ärztinnen und Ärzte. Betroffen ist auch das Städtische Klinikum Karlsruhe. Die Notfallversorgung sei gesichert. In Stuttgart wird heute der Terrorprozess gegen mutmaßliche "Reichsbürger" fortgesetzt. Die Gruppe um Heinrich XIII. Prinz Reuß soll einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant haben. Acht der neun Angeklagten kommen aus Baden-Württemberg. Ab heute soll es laut Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) wieder Kontrollen an den Bundesgrenzen geben. Auch die Grenzen von Baden-Württemberg zu den Nachbarländern sind betroffen.

6:15 Uhr So wird das Wetter am Montag bei uns Am Montag ist der Himmel wolkenverhangen, die Sonne kommt selten heraus und zeitweise fällt Regen. Dazu weht schwacher bis mäßiger und teils böiger Nordwestwind. Die Temperaturen steigen auf 9 Grad auf der Alb und bis 17 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,6 MB | MP4)

6:07 Uhr Kritische Hochwasserlage in deutschen Nachbarländern Starke Regenfälle haben am Wochenende zu schweren Überschwemmungen in deutschen Nachbarländern geführt. Die Hochwasserlage in Polen, Tschechien und Österreich ist am Montag weiter kritisch. Tausende Menschen mussten ihre Häuser und Wohnungen verlassen, hunderttausende sind ohne Strom. Es gab auch Tote. Im Osten Deutschlands ist die Lage vergleichsweise entspannt. Dresden hat zuletzt die Hochwasser-Warnstufe erhöht. ARD-Wetterexperte Thomas Ranft am Sonntagabend über die steigenden Pegel in Deutschland: Sendung am Mo. , 16.9.2024 5:00 Uhr, SWR1 Nachrichten