OB-Wahl in Schwetzingen: Matthias Steffan wird neuer Oberbürgermeister

Matthias Steffan wird der neue Oberbürgermeister von Schwetzingen. Der 48-Jährige hat sich im ersten Wahlgang mit 61,84 Prozent der Stimmen durchgesetzt.

Bei der Oberbürgermeisterwahl in Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) ist Matthias Steffan am Sonntag ein deutlicher Sieg gelungen. Der amtierende erster Bürgermeister der Spargelstadt holte am Sonntag 61,84 Prozent der Stimmen und liegt somit deutlich über der 50-Prozent-Hürde. Er setzte sich damit klar gegen seine Konkurrentin Rebecca Ziegler durch. Sie erhielt 38,11 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung war allerdings mit knapp 38 Prozent sehr gering.

Freude und Erleichterung bei Wahlsieger Matthias Steffan

Dem SWR sagte Matthias Steffan, er sei überglücklich und auch erleichtert. Bis zum letzten Moment wisse man nicht, wie die Wahl ausgehen wird, so Steffan. Als erstes wolle er das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf anpacken, unter anderem mit dem Ausbau von Ganztagsschulen. Eine weitere Priorität: Mehr Angebote von betreutem Wohnen für die ältere Generation zu schaffen.

Ich freue mich riesig, denn ich liebe Schwetzingen. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen.

Matthias Steffan (parteilos) ist 48 Jahre alt und in Speyer geboren. Er ist verheiratet und seit acht Jahren erster Bürgermeister in Schwetzingen. Der Diplom-Verwaltungswirt hatte zuvor jahrelang in der Stadtverwaltung Mannheim gearbeitet.

Nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses im Schwetzinger Rathaus war die Freude bei Matthias Steffan groß SWR

Geringe Wahlbeteiligung bei OB-Wahl in Schwetzingen

Zu wünschen übrig ließ bei der Wahl in Schwetzingen allerdings die Wahlbeteiligung: Lediglich 38 Prozent der rund 16.600 Wahlberechtigten gaben ihre Stimme ab. Das sei enttäuschend, sagte der neu gewählte Oberbürgermeister Steffan. "Wir müssen das Ganze analysieren und daran arbeiten, um die Menschen in Zukunft mehr an die Urnen zu bringen".

Amtsübergabe am 1. November

Der derzeitige Oberbürgermeister René Pöltl (Freie Wähler) trat nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl an. Er wird sein Amt am 1. November an den neuen OB Matthias Steffan übergeben.