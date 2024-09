Am kommenden Sonntag sind in Schwetzingen Oberbürgermeisterwahlen. Im Rennen um den Chefposten: Rebecca Ziegler und Matthias Steffan, beide parteilos.

Am Sonntag geht es darum, wer neue Oberbürgermeisterin oder neuer Oberbürgermeister der Stadt Schwetzingen (Rhein-Neckar-Kreis) wird. Zur Wahl stehen die parteilosen Rebecca Ziegler und Matthias Steffan. Der derzeitige Oberbürgermeister René Pöltl (Freie Wähler) tritt nach zwei Amtszeiten nicht mehr zur Wahl an.

Kandidatenvorstellung im Luther-Haus

Die beiden Kandidaten haben sich bereits im Luther-Haus in Schwetzingen der Öffentlichkeit vorgestellt. Rund 400 Menschen waren zu der Veranstaltung gekommen, die auch gestreamt wurde.

Jeder hatte dort jeweils 15 Minuten Zeit, um sich und das Wahlprogramm vorzustellen. Ein öffentliches Forum gab es danach nicht. Anschließend gab es aber im direkten Kontakt mit den Kandidaten an getrennten Stehtischen Gelegenheit für Fragen.

Die OB-Kandidaten präsentierten sich im Luther-Haus in Schwetzingen der Öffentlichkeit. Rund 400 Bürgerinnen und Bürger verfolgten die Veranstaltung vor Ort. SWR

Warum will Matthias Steffan neuer OB von Schwetzingen werden?

Matthias Steffan (parteilos) ist 48 Jahre alt und in Speyer geboren. Er ist verheiratet und seit acht Jahren erster Bürgermeister in Schwetzingen. Zuvor hatte der Diplom-Verwaltungswirt jahrelang in der Stadtverwaltung Mannheim gearbeitet. Über sich selbst sagt er, er sei heimatverbunden, offen und lösungsorientiert.

Schwetzingen brauche dringend mehr bezahlbaren Wohnraum, sagt er. Besonders am Herzen liege ihm, für die ältere Generationen mehr Angebote von betreutem Wohnen zu schaffen. Im Bereich Kinder und Jugend sei ihm der Ausbau von Ganztagesschulen wichtig, sowie die Digitalisierung weiter voranzutreiben. Weitere Themen auf seiner Agenda: den Mittelstand stärken, Klima- und Umweltschutz, Vereine fördern und Inklusion. FDP, Freie Wähler und Grüne unterstützen Matthias Steffan in seiner Kandidatur.

Warum will Rebecca Ziegler OB von Schwetzingen werden?

Rebecca Ziegler (parteilos) ist 45 Jahre alt, Juristin und stammt aus Mauer. Aufgewachsen ist sie auf einem landwirtschaftlichen Betrieb. Sie studierte in Heidelberg, Mannheim und Kapstadt in Südafrika. Rebecca Ziegler war Richterin am Sozialgericht und war in der Verwaltung tätig, etwa in der Betriebsprüfung. Sie hat seit 2018 eine eigene Kanzlei für Steuer- und Wirtschaftsrecht. Sie setzt sich ebenfalls für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Stadt ein, aber auch für eine Erhöhung der Attraktivität der Innenstadt, indem die Leerstände mit qualitativem Einzelhandel gefüllt werden. Am Herzen liege ihr aber auch, für mehr Sicherheit zu sorgen und mehr Unternehmen nach Schwetzingen zu holen.

OB-Wahl in Schwetzingen am 15. September: So funktioniert die Wahl

Zum Oberbürgermeister oder zur Oberbürgermeisterin ist gewählt, wer am Sonntag mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten hat. Ansonsten entscheidet am 29. September 2024 eine Stichwahl mit einfacher Mehrheit.

Öffentliche Wahlergebnisse ab 18 Uhr im Großen Sitzungssaal des Rathauses

Die Wahllokale werden am Sonntag von 8 bis 18 Uhr durchgehend geöffnet sein. Direkt im Anschluss ab 18 Uhr gibt es im großen Sitzungssaal des Rathauses die öffentliche Präsentation des Wahlergebnisses, zu der alle Interessierten eingeladen sind. Rund 16.600 Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben