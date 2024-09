Es ist kein Marketing-Gag und keine Kunstaktion: In Biberach an der Riß stand ein riesiger Eisblock vier Wochen lang in einer Holzhütte. Die Aktion soll zeigen, wie man Häuser für den Klimawandel fit machen kann.

Wie gut hält ein 900 Kilogramm schwerer Eisblock den Sommer in einer gut gedämmten Holzhütte aus? Diese Frage beschäftigte in den vergangenen vier Wochen die Menschen in Biberach an der Riß. Bei der Wette stand ein Eisblock in einer Hütte in der Altstadt, isoliert von einer 20 Zentimeter dicken Dämmung. Bürgerinnen und Bürger konnten Wetten abgeben, wie stark der Block schmelzen wird. Hinter der Wette steht die sogenannte Lokale Agenda Biberach, in der sich verschiedene Arbeitsgruppen für Nachhaltigkeit einsetzen. Ein Thema ist der Klimaschutz. Mit der Aktion möchte die Agenda insbesondere auf die Bedeutung einer Wärmedämmung aufmerksam machen. Nach vier Wochen kommt der Eisblock aus der Hütte: Gespannter Blick auf die Waage in Biberach An diesem Samstag wurde der Eisblock aus der Holzhütte geholt. Das Ergebnis: Nur zehn Prozent des Eises sind geschmolzen. Der Eisklotz bringt nun 807 Kilogramm auf die Waage. Das sei ein sehr gutes Ergebnis, sagt der Biberacher Baubürgermeister Christian Kuhlmann (parteilos). Die Lokale Agenda hat das "Biberacher Jahr der 17 Nachhaltigkeitsziele" ausgerufen. Auch die Eisblockwette ist ein Teil davon. Sie soll auf "bezahlbare und saubere Energie" aufmerksam machen. Schritt eins ist, sparsamer zu werden und da ist die Wärmedämmung ein Beitrag, was man machen kann. Und das Beispiel zeigt ja sehr deutlich: Es lohnt sich.