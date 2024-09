Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Martin Heer.

6:44 Uhr EnBW will Milliarden für die Energiewende-Projekte Der Energiekonzern EnBW plant nach einem Bericht der "Stuttgarter Zeitung" eine milliardenschwere Kapitalerhöhung. Mit dem Geld sollen die hohen Investitionen für die Energiewende finanziert werden. Bis 2030 sollen bis zu 50 Milliarden Euro in Projekte der Energiewende investiert werden. Dabei geht es beispielsweise um den Ausbau der Netze, um neue Solar- und Windanlagen sowie die Wasserstoff-Infrastruktur. Das Geld soll von den beiden Großaktionären kommen, der landeseigenen Firma Neckarpri und dem Landkreis-Verbund Oberschwäbische Elektrizitätswerke (OEW). Laut der Zeitung bringen beide je zur Hälfte insgesamt drei Milliarden Euro auf. Mehr Details hat Christof Gaißmayer aus unserer Wirtschaftsredaktion:

6:17 Uhr Das wird heute wichtig In Baden-Württemberg gibt es sieben UNESCO-Welterbestätten. Um noch stärker für sie zu werben, sollen auf ihnen sogenannte WahreWunderBänke aufgestellt werden. Landesbaumibnisterin Nicole Razavi (CDU) ist heute bei der Einweihung einer dieser Bänke dabei: auf der Welterbe-Insel Reichenau am Bodensee. 30 Jahre "Die Fallers": Die vom Südwestrundfunk produzierte wöchentliche Serie feiert Geburtstag. Am 15. September 1994 lief die erste Folge, am Sonntag läuft der 1228. Teil der Serie. Heute wird schon einmal mit den Hauptfiguren im SWR Studio Freiburg gefeiert. Rund 900.000 Besucherinnen und Besucher, über 30 Millionen Euro Kosten - während der Fußball Europameisterschaft war einiges los in Stuttgart. War es das wert? Darüber zieht heute die Tourismusbranche in Baden-Württemberg Bilanz.

6:12 Uhr Rekord-Einnahmen für Tourismusbranche in BW Der Tourismus in BW boomt. Zu den beliebtesten Tourismus-Regionen im Land gehört etwa der Bodensee. picture-alliance / Reportdienste picture alliance / dpa | Felix Kästle Seid ihr dieses Jahr denn schon im Urlaub gewesen - und wenn ja, wo? Stimmt doch gerne mal ab! Zumindest im Vergangenen Jahr scheint es eine Menge Menschen nach Baden-Württemberg gezogen zu haben. Die Tourismusbranche im Land konnte 2023 jedenfalls einen Umsatz von 25,9 Milliarden Euro verbuchen - das geht aus einer neuen Studie im Auftrag des Wirtschaftsministeriums hervor. Das sei ein neuer Rekordwert. Die Corona-Folgen scheinen damit endgültig abgeschüttelt. Profitieren konnten vor allem Hotels und Gaststätten. Wo habt ihr dieses Jahr Urlaub gemacht? In Baden-Württemberg Wo anders in Deutschland Im Ausland Leider (noch) nirgendwo Abschicken Sendung am Fr. , 13.9.2024 6:00 Uhr, SWR1 BW Nachrichten

6:05 Uhr Das Wetter in Baden-Württemberg Wenn ihr euch nach goldenem Herbstwetter sehnt, muss ich euch leider enttäuschen - es bleibt vorerst wechselhaft und nass in Baden-Württemberg. Heute kann es einzelne Schauer geben. Der Vormittag startet bewölkt in Württemberg, in Nordbaden scheint öfter mal die Sonne. Am Nachmittag kann es regnen, vor allem in den östlichen Landesteilen. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 16 Grad. Erst am Sonntag kommt auch mal die Sonne raus. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,3 MB | MP4)

6:02 Uhr Entwarnung nach Großeinsatz in Konstanz und Kreuzlingen Die Polizei hat in der Nacht in Konstanz und Umgebung nach einem 18-jährigen Mann gefahndet. Er soll nach einer Auseinandersetzung in einem Konstanzer Hotel am Donnerstag mit einem E-Roller in Richtung Innenstadt oder Schweizer Grenze geflohen sein. Da vermutet wurde, dass er eine Waffe mit sich führt, sei auch die Schweizer Polizei eingeschaltet worden, hieß es in einer Mitteilung. Inzwischen konnte zu dem 18-Jährigen laut Polizei Kontakt aufgenommen werden. Gegen 3 Uhr habe man die Zahl der Beamtinnen und Beamten im Einsatz reduzieren können. Die Fahndung sei beendet, weitere Ermittlungen dauerten allerdings noch an. Für die Bevölkerung habe keine Gefahr bestanden. Konstanz Polizei gibt Entwarnung Großeinsatz wegen 18-Jährigem in Konstanz und Kreuzlingen beendet An der Grenze zur Schweiz hat es bis in die Morgenstunden einen Großeinsatz der Polizei gegeben. Gesucht wurde ein 18-Jähriger. Es wurde vermutet, dass er bewaffnet ist.