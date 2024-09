30 Jahre "Die Fallers" - so wird das große Jubiläum in Freiburg gefeiert

per Mail teilen

Die SWR-Kultserie wird 30 Jahre alt. Wie die Stars mit ihren Fans das Jubiläum im SWR Studio Freiburg feiern und was Ex-Bundestrainer Joachim Löw damit zu tun hat.

Aus dem Sonntagabend-Programm des SWR sind sie längst nicht mehr wegzudenken. Am 25. September 1994 feierte "Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" Premiere im Studio des Südwestfunks (SF) in Freiburg. 30 Jahre später treffen Schauspielerinnen und Schauspieler nun im SWR Studio Freiburg auf knapp 100 Fans, um gemeinsam das große Jubiläum zu feiern.

Eine überregionale Erfolgsgeschichte

In der Serie dreht sich alles rund um das Leben und Leiden der "Fallers", einer Schwarzwälder Bauernfamilie und deren Freunde und Bekannte in dem fiktiven Schwarzwaldort "Schönwald". Sie entwickelte sich zu einer Erfolgsgeschichte, die über den SWF und den späteren SWR hinaus auch von anderen dritten Programmen ausgestrahlt wurde.

Die erste Veröffentlichung der Fallers im Journal des Südwestfunks im Oktober 1994. SWR SF

Nur 100 Folgen geplant

Umso unglaublicher erscheint es, dass ursprünglich nur 100 Folgen auf dem idyllisch gelegenen Bauernhof im Schwarzwald gedreht werden sollten. Nach drei Jahrzehnten und 1.228 Folgen ist die Serie längst Kult. Auch Ex-Bundestrainer Joachim Löw ist Fallers-Fan und gratuliert zum 30. Geburtstag.

Fallers-Stars treffen Fans in Freiburg

Die "Fallers"-Redaktion des SWR nimmt den runden Geburtstag zum Anlass, um gemeinsam mit den Zuschauerinnen und Zuschauern zu feiern. In verschiedenen Gewinnspielen konnten "Fallers"-Fans ein exklusives und ganz persönlichen Meet & Greet mit den Schauspielerinnen und Schauspielern bei einem feierlichen Abend im SWR Studio Freiburg gewinnen.

Diese "Fallers"-Stars sind bei der Feier dabei

Am Freitagabend treffen die rund 100 Fans unter anderem auf "Fallers"-Urgestein Wolfgang Hepp, der schon seit Beginn mit dabei ist und den liebenswerten Uropa Hermann spielt. Auch Christiane Brammer (Bea), Julia Obst (Jenny), Dominik Stricker (Sebastian), Alessio Hirschkorn (Albert) und Ana-Carolina Kleine (Celine) werden an dem Abend im Freiburger SWR Studio Rede und Antwort stehen. Moderiert wird die Veranstaltung von SWR Redakteurin Marion Eiche.

Kai Gniffke, SWR Intendant und ARD-Vorsitzender, gratuliert zu 30 Jahre "Fallers":

So können Sie an den Bildschirmen mitfeiern

Auch die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause sind herzlich eingeladen, das große "Fallers"-Jubiläum zu feiern: ob mit einem Serienmarathon älterer Folgen in der ARD-Mediathek oder beim "Fallers"-Themenabend am Samstag mit zahlreichen Einblicken in die Dreharbeiten und besonderen Momente der Serie über drei Jahrzehnte.

Ab Sonntag starten dann die neuen "Fallers“-Folgen. Los geht es mit Folge 1228 "Zweiter Anlauf“, sonntags zur gewohnten Sendezeit um 19.15 Uhr im SWR. Oder für all diejenigen, die die Spannung nicht länger ertragen können auch schon ab Samstag 12 Uhr in der ARD-Mediathek.

Eine Serie über das Leben im Schwarzwald

Seit den Anfängen thematisiert die Serie die Herausforderungen und Vorzüge des ländlichen Lebens und der Landwirtschaft. Auf eine besonders herzliche, nahe und authentische Weise vermitteln die "Fallers" die Bedeutung von Familienleben und Heimatliebe vor der bezaubernden Kulisse des Schwarzwaldes - und das alles original in alemannischem Dialekt.

Eine Serie, die es wie kaum eine andere schafft, das alltägliche Leben auf einem Schwarzwaldhof in die Wohnzimmer der Zuschauerinnen und Zuschauer zu transportieren. Auch mit Hilfe der im vergangenen Jahr verstorbenen Schauspielerin Ursula Cantieni (Johanna Faller alias "Blümle"), die als Herz der Serie galt und den ebenfalls verstorbenen Peter Schell (Karl Faller) und Lukas Ammann (Wilhelm Faller). Heimatgefühl pur mit den "Fallers" - zwischen Freudenfesten und Trauer, Familienstreitigkeiten und Intrigen, Generationenkonflikten, Existenzängsten und Zukunftsvisionen.