30 Jahre DIE FALLERS - Zahlen, Daten, Fakten!

Seit 1994 werden jedes Jahr 40 Folgen der SWR Schwarzwaldserie „Die Fallers“ ausgestrahlt. Eine Staffel umfasst acht Folgen. Die erste Folge der „Fallers“ wurde am 25. September 1994 ausgestrahlt. Wenn am 15. September 2024 die Folge 1228 mit dem Titel „Zweiter Anlauf“ ausgestrahlt wird, laufen „Die Fallers“ seit nunmehr 30 Jahren im SWR. Etwa 70 Prozent der Szenen werden in den Ernst-Becker-Studios 3 und 4 des SWR in Baden-Baden gedreht, die restlichen 30 Prozent entstehen auf einem Original Schwarzwaldhof in der Nähe von Furtwangen. Pro Jahr werden fünf Staffeln mit jeweils acht Folgen gedreht.

30 Jahre in Zahlen:

Jedes Jahr werden rund 2.000 Seiten Drehbuch verfilmt. Nimmt man alle 60 000 Seiten Drehbuch, die in 30 Jahren verfilmt wurden und legt sie im Hochformat aneinander, entspricht dies einer Strecke von 18 Kilometern. Übereinander gelegt wären alle „Fallers“-Drehbücher 6,5 Meter hoch.

Bei den zehn Außendrehtagen jeder „Fallers“-Staffel auf dem abgelegenen Original Schwarzwaldhof bei Furtwangen wurde das rund 40-köpfige Drehteam in 30 Jahren mit 67 500 Brötchen verpflegt.

In 30 Jahren wurden während der Dreharbeiten rund ein Zentner Make-up und Puder für die Darsteller:innen verbraucht.

20 000 Kostüme - inklusive Schuhe und Accessoires – benötigte das Garderobenteam der „Fallers“ in 30 Jahren; würde man alle Kostüme an einen Kleiderständer hängen, wäre dieser so lange wie die Königstraße in Stuttgart (1,2 Kilometer).

Pro „Fallers“-Folge werden durchschnittlich drei Drehtage benötigt. Das entspricht einer Drehdauer von über zehn Jahren am Stück.

An jedem Drehtag werden rund neun sendefertige Minuten erstellt. In 30 Jahren wurden so über 35 000 Minuten produziert: Man könnte „Die Fallers“ also 26 Tage lang rund um die Uhr schauen.

Allgemeines

Der feste Cast der „Fallers“ besteht aus 30 Schauspielerinnen und Schauspielern, am gesamten Produktionsvorgang der Folgen sind hinter den Kulissen 60 Menschen beteiligt.

Die Studios der Serie (Ernst-Becker-Studios 3 und 4 des SWR in Baden-Baden) umfassen 1.280 Quadratmeter.

Unter rund 300 Scheinwerfern entstehen sämtliche Innenaufnahmen.

31 Dekorationen sind in den Fallers-Studios ständig aufgebaut. Bei Bedarf können wechselweise zusätzliche Kulissen errichtet werden.

Für die Dreharbeiten werden ständig etwa 250 verschiedene Requisiten benötigt.

