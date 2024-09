Nach wiederholten Beschwerden über Kakerlaken im Stadtgebiet schaltet Göppingen nun einen Kammerjäger ein. Die Stadt ruft zudem zur Mithilfe bei der Suche nach den Schädlingen auf.

Göppingen hat offenbar ein Kakerlaken-Problem. Nachdem sich bereits im Juni mehrere Anwohner über Schaben in der Innenstadt beschwert hatten, sind nun erneut Klagen eingegangen. Die Stadt reagiert und ruft auf ihren Social-Media-Kanälen zur Mithilfe auf.

Schädlingsbefall: Stadt ruft Bevölkerung zur Mithilfe auf

Bereits im Juni hatte die Verwaltung einen Schädlingsbekämpfer eingeschaltet, nachdem immer wieder Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern über Kakerlaken-Sichtungen im Stadtgebiet eingegangen waren. Der Verdacht scheint sich erhärtet zu haben. Denn jetzt reagiert die Stadt mit einem Post auf Instagram. Darin wird die Bevölkerung zur Mithilfe aufgerufen: Jeder, der seit dem vergangenen Jahr ein Problem mit Kakerlaken im Haus festgestellt hat, solle sich telefonisch oder per Mail bei der Stadt melden.

Damit will sich die Stadt zunächst einmal einen Überblick über das tatsächliche Ausmaß des Schädlingsbefalls verschaffen, heißt es in dem Aufruf. Ziel sei, in einem nächsten Schritt angemessen reagieren zu können. Unter dem Post sind die genauen Merkmale von Kakerlaken aufgeführt, damit Betroffene eines möglichen Schädlingsbefalls die Tiere richtig bestimmen können.

Mangelhafte Müllentsorgung Grund für den Befall durch Kakerlaken?

Die Schädlingsbekämpfung im öffentlichen Raum falle in den Verantwortungsbereich der Stadt, heißt es in dem Posting weiter. Bei Befall in privaten Gebäuden seien allerdings die Grundstückseigentümer selbst zuständig. Erste Kommentare unter dem Post machen die mangelhafte Müllentsorgung in Göppingen für den möglichen Schädlingsbefall verantwortlich. Die falle aber in den Verantwortungsbereich des Landkreises, lautet die Reaktion der Stadt.