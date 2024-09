6:51 Uhr

Schlagersängerin Caterina Valente ist tot

Ihr habt es vielleicht gestern schon in den Nachrichten gehört: Die Sängerin und Entertainerin Caterina Valente ist tot. Sie wurde 93 Jahre alt. Ihre letzten Lebensjahre verbrachte sie in Lugano in der Schweiz, wo sie am 9. September im Beisein ihrer Söhne starb. Einen ihrer ersten öffentlichen Auftritte hatte die Tochter der beiden Zirkusartisten Maria und Giuseppe Valente in Stuttgart, genauer gesagt, in der Manege im Friedrichsbau. Der frühere Leiter des Tanzorchesters des Südwestfunks Baden-Baden, Kurt Edelhagen, wurde später auf das Multitalent aufmerksam und förderte es.

Mit Liedern wie "Ganz Paris träumt von der Liebe" oder "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini" wurde Caterina Valente, die in Paris zur Welt kam, zu einem der größten Schlagerstars Deutschlands. Ihre Karriere führte sie auch nach Kanada und in die USA, wo sie mit Stars wie Dean Martin oder Sammy Davies jr. auf der Bühne stand. Auch in Japan, Italien und Großbritannien feierte Caterina Valente große Erfolge. In Deutschland waren sie und Peter Alexander aus dem Fernsehen nicht wegzudenken.

Caterina Valente sprach sechs Sprachen und hatte neben der deutschen auch die französische und die italienische Staatsbürgerschaft. 2005 trat sie bei einer "Bambi"-Verleihung in München zum letzten Mal öffentlich auf, als sie einen Ehrenpreis für ihr Lebenswerk erhielt.