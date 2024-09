BW-Newsticker am Morgen: Migrationsgespräche gescheitert, Kretschmann zu Grenzkontrollen, SpaceX-Technik aus Baden

6:20 Uhr

Das wird heute wichtig

Die Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie Baden-Württembergs starten heute. Beginn der ersten Verhandlung in Baden-Württemberg ist um 14 Uhr in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Die Tarifrunde könnte zäh werden, schließlich lagen die Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite im Vorfeld bei ihren Vorstellungen weit auseinander.

Am heutigen Tag der Wohnungslosen will der Verein Ambulante Hilfe in Stuttgart auf das Thema Obdachlosigkeit aufmerksam machen. Bei einer Kundgebung auf dem Marktplatz in Stuttgart werden am Nachmittag etwa 250 Menschen erwartet.