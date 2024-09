Schrecksekunde für einige Gäste in der Blue Fire-Achterbahn im Europa-Park Rust (Ortenaukreis): Ein Zug mit mehreren Wägen blieb beim Anstieg stehen.

Statt in der versprochenen Looping-Action hingen einige Fahrgäste im Europa-Park Rust am Mittwoch sprichwörtlich in der Luft. Am Mittag ist ein Zug der Attraktion Blue Fire Megacoaster beim Anstieg stehen geblieben - das bestätigte ein Sprecher des Freizeitparks.

Starke Winde würden mit dem Vorfall nicht in Verbindung stehen. Der Zug wurde planmäßig zurückgefahren - eine Gefahr für die Gäste habe "zu keiner Zeit" bestanden.

Ein Zug der Achterbahn konnte gegen 13 Uhr aufgrund zu geringer Energie beim Launch den ersten Anstieg nicht überwinden.

Nicht der erste Zwischenfall mit der Achterbahn

Schon im April gab es Komplikationen mit der Blue Fire. Der Zug hatte es damals nach einem Katapultstart nicht über den ersten Hügel geschafft und musste wieder zurückgerollt werden. Damals wurde ein technischer Defekt ausfindig gemacht und behoben.

Inzwischen sei die Achterbahn wieder in Betrieb genommen worden.