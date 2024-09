Das Festival stand unter dem Motto "The Glück is coming home". 200.000 Menschen feierten zahlreiche internationale Musik-Acts. Die Polizei zieht positive Bilanz.

Der Ex-Fußballer und Unternehmer Lukas Podolski und der Musikmanager Markus Krampe veranstalteten dieses Wochenende das "Glücksgefühle Festival" auf dem Hockenheimring (Rhein-Neckar-Kreis). Auch die zweite Auflage stand unter dem Motto "The Glück is coming home".

Insgsamt feierten 200.000 am Wochenende das "Glücksgefühle"-Festival. Das war somit ausverkauft. SWR

Freitag: rund 90.000 Menschen feierten trotz Regen

Am ersten Festivaltag gab es ein Wechselspiel von Sonne und Regen am Himmel bei gerade mal 15 Grad, was nicht bei allen für gute Laune sorgte. Die Mehrheit war lange in Regenponchos unterwegs. Einige Festival-Besucherinnen trotzten der Kälte und feierten in Festival-typischen knappen Glitzer-Ouftits.

Wincent Weiss auf der Euphoria-Stage. SWR

Auf der Hauptbühne (Euphoria Stage) reichten sich hochkarätige Künstler wie Tokio Hotel, Salvador Solar, Jan Delay oder Kontra K das Mikro weiter. Zum Schluss gab es eine Portion Jugenderinnerungen bei den Backstreet Boys. Die amerikanische Kult-Boyband der 1990er trat rund 20 Minuten verspätet auf - kurz vor 23 Uhr - und brachte viele (Frauen-) Herzen zum schmelzen. Sie gaben auf dem Motodrom ihr einziges Europa-Konzert in diesem Jahr.

Den 200.000 Besuchern wurde ordentlich eingeheizt, mit Feuerfontänen an der Bühne. SWR

Samstag: Gute Stimmung trotz Kälte

Am zweiten Festivaltag standen die Besucherinnen und Besucher dicht gedrängt vor der "Euphoria Bühne". Eingeheizt haben unter anderem auch Künstler aus Baden-Württemberg, wie die Mannheimer ClockClock und der Bietigheimer Bausa, der eine kurze Anfahrt hatte, worüber der Rapper sich auf der Bühne freute.

Zum Tanzen brachte Wincent Weiss die Menschenmassen: Der deutsche Popsänger dirigierte alle zu einer rechts-links-Schrittfolge und badete später kurzerhand in der Menge. Bei den Fantastischen Vier gab es neben HipHop auch eine politische Botschaft: "Gebt Populisten keine Chance!", denn in schwierigen Zeiten wie jetzt sei so ein Festival etwas ganz besonderes. Das Festival beendete Shirin David mit ihrem Sommerhit 2024 "Bauch, Beine, Po" - gefolgt von einem imposanten Feuerwerk und philosophischen Sätzen über das Glück einer tiefsinnigen Stimme vom Band.

Mit einem Feuewerk ging das Festival am Samstagabend zu Ende. SWR

Elektronische Bässe auf der "Cloud 9"- Bühne

Auf der zweiten großen Bühne gab es an beiden Festivaltagen viel Bass, elektronische Klänge, jede Menge Konfetti und eine Feuershow. Im Stundentakt wurden die DJs gewechselt. Aufgelegt haben unter anderem Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like Mike, Los Frequencies, Amelie Lens und viele mehr.

Veranstalter: größtes Musikfestival Deutschlands

Auf dem rund eine Million Quadratmeter großen Festivalgelände gab es neben Musik auch jede Menge Attraktionen für Besucherinnen und Besucher, die für einen Adrenalin-Kick oder gute Laune sorgten. Am Samstag wurde auf dem Motodrom auch ein Weltrekord aufgestellt: ein XXL-Oktopus aus Luftballons. An sechs Tagen wurden 27.862 Ballons zu einer bunten Krake mit einer Spannweite von 65,45 Metern verarbeitet.

Nur die Preise sorgten bei vielen für Unmut. Eine kleine Pommes kostete rund 6,60 Euro, ein Burger über 13 Euro. Das ist vielen erst beim Kassensturz aufgefallen, denn auf dem Festivalgelände wurde mit sogenannten Token (Wertmarken) bezahlt. Ein Token entsprach 4,40 Euro.

Polizei zieht positive Bilanz

Trotz mehrerer Verkehrsunfälle auf den Anfahrtswegen zum Festivalgelände am Freitag und "veranstaltungstypischen" Straftaten wie Diebstahl und Körperverletzung, zog das Polizeipräsidium Mannheim eine positive Bilanz vom "Glücksgefühle"- Festival. Mehrere Drohnen-Piloten müssen sich wegen eines Verstoßes gegen das Luftverkehrsgesetz verantworten, denn im Vorfeld der Veranstaltung wurde eine Flugverbotszone für Drohnen eingerichtet.

Anreise und Abreise in Hockenheim

In diesem Jahr gab es es für die Anreise zum Festivalgelände keine Sonderzüge. Besucherinnen und Besucher konnten auch nicht gratis mit ihrem Festival-Ticket per Bus und Bahn anreisen. Laut Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) lag das an der "fehlenden Bereitschaft" des Veranstalters, ein Kombi-Ticket mit zu finanzieren. Der Veranstalter hingegen erklärte, man habe sich in diesem Jahr gegen eine Kooperation entschlossen. Grund sei, dass im vergangenen Jahr - trotz Zusammenarbeit - nicht ausreichend Zusatz-Züge eingesetzt worden seien. Für eine Kooperation im kommenden Jahr sei man aber weiterhin offen.

Für die Heimfahrt mussten viele Besucher an beiden Tagen viel Geduld aufbringen, denn es kam zu langen Wartezeiten am Bahnhof Hockenheim in Richtung Mannheim und Karlsruhe, sowie bei den Shuttle-Bussen in Richtung Mannheim. Taxifahrer waren ebenfalls viel beschäftigt.

Festival-Debüt 2023

Bei der Premiere vergangenes Jahr hatten 130.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Hockenheimring gefeiert - ohne Vorkommnisse. Veranstalter Markus Krampe zeigte sich im SWR-Interview im vergangenen Jahr überrascht über den Erfolg, denn "normalerweise starten Festivals nie gleich so groß". Damals verriet er schon, dass man einen Fünfjahresvertrag mit dem Hockenheimring abgeschlossen habe. Glücksgefühle-Festival soll 2025 vom 11. bis 14. September stattfinden.