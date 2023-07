Sea-You-Festival: Polizei sucht nach illegalen Drogen

Auch die Polizei ist dabei, wenn beim Sea-You-Festival in Freiburg gefeiert wird. Intensive Kontrollen am Eingang sollen Sicherheit geben und den illegalen Drogenkonsum eindämmen.

Mit perfektem Festivalwetter startete das SeaYou-Festival am Freiburger Tunisee am Freitagabend. Dort wird bis Sonntag noch zu Techno-Musik getanzt und im See gebadet. Neben zehntausenden feiernden Besuchern ist aber auch die Polizei vor Ort. Sie will vor allem verhindern, dass auf das Festival Drogen kommen. Zwischen 30 und 50 Polizeibeamte sind auf dem Festivalgelände. Sie unterstützen das Sicherheitspersonal, falls am Eingang Waffen, gefährliche Gegenstände oder illegale Drogen gefunden werden.

Denn in solchen Fällen übernimmt die Polizei. Waffen und Drogen werden konfisziert und es wird Anzeige erstattet. In besonders schlimmen Fällen, wie beim Auffinden von synthetischen Drogen in besonders großen Mengen, gibt es Festivalverbot.

Situation nicht dramatischer als bei anderen Events

Dennoch werden immer wieder illegale Substanzen auf das Festivalgelände geschmuggelt. Das sei völlig normal und nicht besonders dramatisch, erklärt Polizist Christoph Dümmig. Wichtig sei, dass alles friedlich ablaufe und nicht etwa K.O.-Tropfen in Umlauf kämen. Vorurteile von gehäuftem missbräuchlichen Konsum gegenüber der Technoszene seien aber unangebracht, so Dümmig.

"Die polizeiliche Erfahrung sagt, dass an allen Orten, bei allen Events verbotene Substanzen eine Rolle spielen. Natürlich bringt der Volksmund das aber vor allem mit elektronischer Musik in Verbindung."

18.000 Menschen kamen am ersten Tag auf das Sea-You-Festival. SWR Niko Neithardt

Abgrenzung von Verkauf und Gewalt

Sea-You-Veranstalter Bela Gurath ist sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit mit der Polizei. Er ist der Meinung, dass vielerorts Drogen konsumiert würden, deshalb solle man kein solches Aufsehen um das Elektro-Festival machen. In manchen Fällen will er aber auch konsequent sein.

"Wir wollen keine Dealer. Wir wollen keine Gewalt. Das ist wo wir ganz scharf sind. Aber wenn jemand einen Joint raucht: Da sind wir nicht päpstlicher als der Papst."

Immer wieder sind die Beamten auch in der Menge unterwegs. Sie dienen als Ansprechpersonen, wenn es Auseinandersetzungen gibt. Oft müssen sie sich auch um stark alkoholisierte Personen kümmern und das medizinische Personal unterstützen.

Tag 1: Polizei und Veranstalter zufrieden

Der erste Tag des Festivals verlief friedlich. Die Polizei habe nur wenige Personen von den Kontrollen in ihre Einsatzzentrale bringen müssen. Bei rund 18.000 Besucherinnen und Besuchern sei das zu vernachlässigen, so Christoph Dümmig. Die größere Herausforderung für Einsatzkräfte und Feiernde könnte in den kommenden Tagen eher die enorme Hitze werden, so der Veranstalter.