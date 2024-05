Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:15 Uhr Urteil erwartet: Frau soll Neugeborenes nachts ausgsetzt haben Im Prozess gegen eine Frau, die ihr Neugeborenes nachts ausgesetzt haben soll, hat die Staatsanwaltschaft in ihrem Plädoyer am Freitag eine Freiheitsstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten gefordert. Sie bewertet die Tat als versuchten Mord. Die Verteidigung hingegen plädiert auf eine Freiheitsstrafe von vier Jahren wegen versuchten Totschlags mit gefährlicher Körperverletzung. Ein Passant hörte das Neugeborene nach eigenen Angaben weinen. Er fand es in diesem Weissglascontainer in Langenau (Alb-Donau-Kreis) und konnte es unverletzt, aber unterkühlt retten. SWR

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Vor dem Landgericht Ulm fällt voraussichtlich das Urteil im Prozess gegen eine Mutter, die ihr Neugeborenes in einen Altglascontainer ausgesetzt haben soll. Der 38-Jährigen wird versuchter Totschlag in Tateinheit mit Aussetzung vorgeworfen. Die Frau soll ihr Baby im Oktober 2023 nachts in Langenau (Alb-Donau-Kreis) in den Container gelegt haben. Das Neugeborene wurde unterkühlt gerettet, ein Passant hatte es weinen gehört. In Stuttgart wird der Untersuchungsausschusses zur Polizei-Affäre fortgesetzt. Der Ausschuss des baden-württembergischen Landtags trägt den Titel: "Handeln des Innenministers und des Innenministeriums im Fall des Verdachts der sexuellen Belästigung gegen den Inspekteur der Polizei Baden-Württemberg und Beurteilungs-, Beförderungs- und Stellenbesetzungsverfahren in der Polizei Baden-Württemberg". Der Posten des Polizeiinspekteurs wurde inzwischen abgeschafft, der freigestellte ranghöchste Polizist vom Vorwurf der sexuellen Nötigung vor Gericht rechtskräftig freigesprochen. Der Schönbuchtunnel auf der A81 ist von heute bis 16. Mai wegen Wartungsarbeiten nachts gesperrt. Auto- und Lkw-Fahrer müssen sich daher auf Einschränkungen und Umleitungen einstellen.